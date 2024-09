Sustainable Eel Group: Wetenschappelijk rapport benadrukt groot succes in de strijd tegen illegale handel in Europese paling

Nieuwe aanpak redt jaarlijks 300 miljoen jonge palingen

BRUSSEL, 10 september 2024 /PRNewswire/ -- Een vorige week vrijgegeven wetenschappelijk rapport laat een grote doorbraak zien in de aanpak van illegale handel in Europese paling. Het beschrijft hoe een meer holistische en inclusieve strategie voor natuurbehoud – binnen het kader van de Europese Aalverordening1 – naar schatting jaarlijks 300 miljoen jonge palingen heeft gered. De Sustainable Eel Group (SEG), een in Brussel gevestigde NGO die zich inzet voor het behoud en herstel van deze bedreigde soort, speelde volgens het rapport mogelijk een sleutelrol in deze aanpak.

Glass eels: Baby eels, a vulnerable species, reaches the fresh waters of the inland via the European coasts and grows into adult eels in 3 years (in the south) to 15 years (in more northern parts of Europe).

Volgens de onafhankelijke evaluatie door het International Fisheries Institute van de Universiteit van Hull (HIFI), hebben inspanningen waarbij wetenschap, industrie en natuurbescherming betrokken zijn, geleid tot een vermindering van 80% in de illegale handel in glasaal. Deze jonge palingen worden bedreigd door illegale overbevissing, ondanks hun wettelijke bescherming onder CITES Appendix II. Europol schatte eerder dat jaarlijks tot 300 miljoen glasalen, ongeveer 100 ton, illegaal werd verhandeld naar Oost-Azië. Dankzij gecoördineerde handhaving en nieuw beleid, waaronder de invoering van de SEG-standaard – een vrijwillige standaard die verantwoorde palinghandel bevordert – wordt er jaarlijks beduidend minder illegaal verhandeld, nu nog zo'n 15 tot 25 ton.

Volgens Andrew Kerr, voorzitter en oprichter van SEG is de belangrijkste conclusie dat de enorme inspanningen om de Europese paling, of Anguilla anguilla, te beschermen, vruchten afwerpen. Andrew Kerr: "wij zijn erin geslaagd de grijze zone tussen legitieme en illegale activiteiten te verkleinen. Maar de sector zal waakzaam moeten blijven om terugval te voorkomen."

Het probleem van de illegale handel verschuift nu naar de Amerikaanse paling, Anguilla rostrata, wat aanzienlijke uitdagingen oplevert voor beide soorten. Andrew Kerr: "het werk van natuurbeschermers is nog lang niet voorbij. SEG en onze partners blijven zich inspannen om het herstel en het duurzaam beheer van paling te waarborgen."

Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement die betrokken is bij de beleidsontwikkeling rond paling, prees deze meer holistische aanpak en zei dat het werk van de Sustainable Eel Group de Aalverordening weer centraal stelt in het Europese palingbeleid. "Deze bijzondere trekvis zal profiteren van het verminderen van barrières. Meer transparantie en betere traceerbaarheid van gevangen glasaal zijn belangrijk om illegale praktijken tegen te gaan en certificeringen, zoals SEG, zijn een belangrijk instrument om de legaliteit van de vangsten te waarborgen. We verwachten dat deze nieuwe aanpak meer effect zal hebben dan het verder beperken van de palingvisserij, wat tot nu toe de aanpak was. Vissers spelen een essentiële rol in het beheer van de palingpopulatie."

Dit volgt op de publicatie van het rapport van het Europees Parlement over de "Implementatie van de Verordening tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van de Europese palingstand", waarin werd opgeroepen tot een meer geconsolideerde en gecoördineerde aanpak van het palingbeheer in heel Europa2. De richtlijnen benadrukken de Aalverordening als het kernbeleid voor het herstel van de soort en onderstrepen de essentiële rol die zowel commerciële als recreatieve vissers spelen bij natuurbescherming.

Door nauw samen te werken met vissers, beleidsmakers en milieuorganisaties zorgt SEG ervoor dat de Aalverordening effectief wordt uitgevoerd, waardoor de impact van handel wordt verminderd, net als andere milieufactoren die een negatief effect hebben op paling. Samenwerking in maatregelen zoals aalgoten, Paling Over De Dijk, uitzet van jonge paling en visvriendelijke oplossingen zijn essentieel voor de migratie van paling en de duurzaamheid op de lange termijn van palingpopulaties.

SEG roept de EU-lidstaten op om in hun beheersplannen, die deze herfst in het kader van de EU Aalverordening verplicht zijn, acties te ondernemen voor het behoud van de Europese paling.

www.sustainableeelgroup.org

Voor meer informatie over de Sustainable Eel Group en hun nieuwste beleidsbijdragen, verklaringen en initiatieven, kunt u terecht op sustainableeelgroup.org. Het HIFI-rapport wordt op donderdag 5 september in zijn geheel gepubliceerd en is hier te bekijken3.

