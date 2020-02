SysAid lance un programme de partenariat pour répondre à la demande d'une solution GSTI complète et de milieu de gamme

Avec un soutien complet du cycle de vente et un programme de direction réciproque, SysAid introduit la solution GSTI de milieu de gamme la plus compétitive pour les revendeurs

BOSTON, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- SysAid un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des services TI et d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de partenariat, qui permet aux revendeurs d'offrir sa plateforme GSTI primée. SysAid répond au besoin important d'une solution de milieu de gamme qui peut s'étendre à l'échelle mondiale, accroître l'agilité et réduire les coûts TI. Le programme a obtenu le soutien de revendeurs à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

En tant que solution GSTI ayant fait l'objet de commentaires de la part des meilleurs utilisateurs, SysAid est une opportunité intéressante pour les VAR, les distributeurs et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une offre de milieu de gamme solide pour compléter leurs offres de gestion de services. Témoignant de la popularité de la solution auprès des clients, SysAid a devancé tous les fournisseurs du Magic Quadrant GSTI sur Gartner Peer Insights (perspectives de pairs) et a remporté la première place du G2 Momentum Grid® 2019 pour Service Desk (centre de services). SysAid a également remporté plusieurs prix sur G2 Crowd, dont celui de « Meilleur leader du marché intermédiaire » et « Utilisateurs les plus susceptibles de recommander ».

Plusieurs facteurs différencient le programme de partenariat de SysAid des autres. Tout d'abord, il est facile de démarrer avec SysAid, car il offre un soutien complet du cycle de vente et des services de mise en œuvre pour les partenaires qui cherchent de l'aide. Deuxièmement, SysAid offre le premier programme de direction réciproque en matière de GSTI, exclusivement pour les grands partenaires. Troisièmement, les partenaires peuvent réaliser des marges plus élevées grâce à l'enregistrement des contrats et aux revenus récurrents sur les renouvellements, les mises à niveau et l'expansion. Enfin, pour les revendeurs qui proposent des services, tels que l'intégration, la mise en œuvre, la personnalisation et l'intégration, SysAid fournit un écosystème qui soutient cette démarche et permet à ces partenaires à valeur ajoutée de bénéficier de flux de revenus supplémentaires.

Les partenaires de SysAid ont déjà trouvé que SysAid était un choix convaincant pour des clients d'élite, notamment Coca Cola, DHL, Motorola et Avis. Le partenaire britannique, Softcat LLC, et SysAid, ont conjointement mis en œuvre la solution SysAid dans les David Lloyd Clubs, un réseau de centres de remise en forme comptant 8600 employés.

« Softcat est très enthousiaste à l'idée de travailler avec SysAid », a déclaré Matt Ward, directeur du compte ITAM entreprise chez Softcat. « Nous pensons qu'il s'agit d'une solution de centre de services idéale pour nos clients de taille moyenne et qu'elle démontre une excellente fonctionnalité, convivialité et un bon rapport qualité-prix. Nous sommes impatients d'introduire SysAid sur une plus grande partie du marché britannique. »

« SysAid est un produit facile à vendre, avec une mise en œuvre rapide, des exigences de maintenance réduites et un support exceptionnel », a déclaré David Zeldin, responsable des canaux internationaux et des partenaires de SysAid. « Les revendeurs qui ont eu des difficultés sur le marché intermédiaire trouveront que SysAid est beaucoup plus convaincant et rentable que des solutions similaires. »

Pour rejoindre le programme de partenariat de SysAid, visitez le site https://www.sysaid.com/become-a-partner.

À propos de SysAid

SysAid fournit des solutions de gestion des services TI et d'entreprise qui transforment la productivité des agents TI, améliorent considérablement l'expérience de l'utilisateur final et créent de la valeur dans toute l'organisation. SysAid est partenaire de plus de 10 000 clients, des petites entreprises aux entreprises du Fortune 500, dans 140 pays.

SysAid, qui est disponible en 42 langues en tant que solution en nuage et sur site, réunit tous les outils TI essentiels sur une seule plateforme. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.sysaid.com.

