TE Connectivity lance les interconnexions E/S SFP-DD : une solution d'interconnexion E/S à deux voies 28G NRZ ou 56G PAM-4

Par rapport à la gamme de produits SFP28 / SFP56, les solutions SFP-DD peuvent offrir une densité plus élevée et une meilleure intégrité du signal tout en libérant de l'espace sur la carte du circuit imprimé (PCB) et la plaque frontale, si on les compare aux solutions QSFP28 / QSFP56. Les connecteurs SFP-DD sont dotés d'une interface à deux voies et peuvent fournir des débits de données allant jusqu'aux protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4, alors que la planification du développement parle de 112G PAM-4, jusqu'à 56 Gbps ou 112 Gbps. Les nouvelles cages et les nouveaux connecteurs sont rétrocompatibles avec les produits SFP existants, ce qui permet d'actualiser facilement les applications actuelles de la série SFP. Ils peuvent offrir une flexibilité de conception du système, des solutions personnalisables pour prendre en charge la gestion thermique, la longueur des câbles et les configurations empilées. Notre solution d'interconnexion SFP-DD peut offrir une gestion thermique plus performante grâce à l'innovante technologie de pont thermique de TE.

« Les produits SFP-DD sont à même de fournir une interconnexion compacte et efficace pour la transmission des données E/S à des vitesses élevées », a déclaré Jimmy Ju, directeur des produits de la division Données et dispositifs de TE. « Ils peuvent relever les défis en termes de serveurs qui sont générés par des voies peu fréquentées et satisfaire aux demandes changeantes de bande passante. Ils prennent ainsi en charge la mise en réseau pour offrir des performances optimales en tirant parti de leur haute densité. »

Pour en savoir plus sur les produits SFP-DD de TE, veuillez cliquer sur ce lien.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity est une grande entreprise mondiale de technologie industrielle d'une valeur de 13 milliards de dollars, qui forge un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Sa large gamme de solutions de connectivité et de capteurs, qui a fait ses preuves dans les environnements les plus hostiles, permet de réaliser des avancées dans les secteurs du transport, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, de la communication de données et des applications domestiques. Comptant près de 80 000 employés, dont plus de 8 000 ingénieurs, qui collaborent avec nos clients dans près de 150 pays, TE croit au concept « EVERY CONNECTION COUNTS » (Toute connexion compte). Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.te.com et sur nos comptes LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques commerciales détenues ou octroyées sous licence par la famille de sociétés TE Connectivity Ltd. Les autres noms de produits et/ou de sociétés peuvent être des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

