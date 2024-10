Technosoft Automotive Days 2024 - Un événement incontournable pour la transformation numérique dans la distribution automobile

SINGAPOUR, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Technosoft Automotive est ravi d'annoncer Technosoft Automotive Days 2024, un événement en ligne exclusif prévu du 19 au 21 novembre 2024. Cet événement est destiné aux OEM et aux concessionnaires automobiles et mettra l'accent sur l'avancement de la transformation numérique dans la distribution automobile. Il présentera des solutions à la pointe de la technologie, telles que Microsoft Copilot, des innovations en matière d'IA et la nouvelle plateforme Yana DMS 7.0.

L'événement réunira des leaders de l'industrie, dont Fredy Tandiary (PDG de Technosoft Automotive), John Reed (Global Solutions Leader chez Microsoft), et Jonathan Vargas Ruiz (Directeur chez ABeam Consulting). Des conférenciers invités de General Motors et de Gateway partageront également leurs précieux conseils.

Dans son discours d'ouverture, Fredy Tandiary abordera l'évolution rapide du domaine automobile, en affirmant : « Adopter la transformation numérique est essentiel pour se positionner à l'avant-garde de la prochaine ère de ce secteur. » Il mettra en avant la manière dont les évolutions du comportement des clients et l'augmentation de la demande pour des expériences personnalisées transforment l'industrie. Parallèlement, il mettra en avant la façon dont la solution Yana Automotive, alimentée par Microsoft Copilot, aide les équipementiers et les concessionnaires à améliorer leurs opérations tout en s'adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs.

« Les entreprises du secteur automobile se trouvent à un moment critique, et l'exploitation des innovations en matière d'IA, telles que Microsoft Copilot, sera essentielle pour stimuler la croissance future », a déclaré John Reed de Microsoft. Sa session examinera comment les leaders de l'industrie transforment l'expérience client dans les domaines du marketing, des ventes et des services après-vente. Il est convaincu qu'en investissant dans le développement organisationnel et les technologies de pointe, les entreprises peuvent saisir les opportunités émergentes et rester en tête dans un secteur en constante évolution.

« L'avenir de la distribution automobile repose sur la capacité à offrir des expériences personnalisées grâce à des solutions numériques », a déclaré Jonathan d'ABeam Consulting. Dans sa présentation intitulée « L'essor des points de contact numériques à l'ère des véhicules électriques », il soulignera que la simple fabrication de produits de haute qualité ne suffit plus. Les entreprises doivent trouver des moyens innovants pour apporter une valeur ajoutée à leurs clients grâce à des solutions numériques et des processus de vente optimisés.

L'événement proposera une série dynamique de démonstrations en direct, de lancements de produits exclusifs, ainsi que des sessions régionales dans les langues locales. Les participants auront l'opportunité de découvrir les solutions innovantes Yana 7.0 et Copilot AI.

Gateway et General Motors partageront également leur expérience avec le système Yana DMS, la vente en ligne des véhicules et la transformation des concessionnaires grâce à l'IA, illustrant comment les principaux constructeurs automobiles améliorent l'expérience d'achat des clients et optimisent l'efficacité opérationnelle.

