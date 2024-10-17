فعاليات Technosoft Automotive Days 2024، حدث لا بد من حضوره للتحول الرقمي في تجارة السيارات بالتجزئة

سنغافورة، 17 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Technosoft Automotive عن سعادتها بإطلاق فعاليات "Technosoft Automotive Days لعام 2024"، وهو حدث إلكتروني حصري سيُعقد في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024. هذا الحدث مصمم خصيصًا لشركات تصنيع السيارات الأصلية والتجار وسيركز على تقدم التحول الرقمي في تجارة التجزئة للسيارات. وسوف يعرض الحلول الحديثة مثل Microsoft Copilot، والابتكارات في الذكاء الاصطناعي، ومنصة Yana DMS 7.0 الجديدة.

سيضم الحدث قادة الصناعة، ومن أبرزهم Fredy Tandiary (الرئيس التنفيذي لشركة (Technosoft Automotive، وJohn Reed (قائد الحلول العالمية في مايكروسوفت)، وJonathan Vargas Ruiz (المدير في ABeam Consulting). وسيشارك أيضًا متحدثون مميزون من شركتي General Motors وGateway برؤاهم القيّمة.

"وفي كلمته الرئيسية الافتتاحية، سيستعرض Fredy المشهد سريع التطور في مجال تجزئة السيارات، مؤكدًا أن احتضان التحول الرقمي ضروري لقيادة العصر القادم لتجارة السيارات. وسيناقش كيفية تغير سلوك العملاء وزيادة الطلب على تجارب مخصصة تُعيد تشكيل الصناعة، مع التأكيد على الكيفية التي يمكن من خلالها لحل Yana للسيارات، المدعوم من Microsoft Copilot، تمكين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والتجار من تحسين العمليات وتلبية توقعات العملاء المتنامية.

"وصرح John من Microsoft: 'إن شركات السيارات في مفترق طرق حاسم، وسيكون تسخير ابتكارات الذكاء الاصطناعي مثل Microsoft Copilot أمرًا حيويًا لدفع النمو في المستقبل.' وسيتناول في جلسته كيفية قيام قادة الصناعة بتحويل تجارب العملاء في مجالات التسويق والمبيعات وخدمات ما بعد البيع. كما يعتقد أن الاستثمار في التطوير التنظيمي والتقنيات المتطورة سيمكن الشركات من استغلال الفرص الناشئة والبقاء في طليعة المشهد سريع التغير."

من جانبه، قال Jonathan من شركة ABeam Consulting: "يعتمد مستقبل تجارة التجزئة للسيارات على القدرة على توفير تجارب شخصية من خلال الحلول الرقمية". وفي عرضه حول "صعود نقاط الاتصال الرقمية في عصر السيارات الكهربائية" سيؤكد على أنه لم يعد كافيًا مجرد تصنيع منتجات عالية الجودة. ويجب على الشركات إيجاد طرق مبتكرة لتقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال الحلول الرقمية وعمليات المبيعات المحسنة.

"سيضم الحدث سلسلة ديناميكية من العروض المباشرة، وإطلاق المنتجات الحصرية، والجلسات الإقليمية باللغات المحلية. وسيحظى المشاركون بفرصة استكشاف الحلول المبتكرة Yana 7.0 وCopilot AI. كما ستشارك شركتا Gateway وGeneral Motors تجاربهما مع نظام Yana لإدارة الوكلاء (DMS)، والتجارة الإلكترونية للسيارات، وتحول الوكلاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع استعراض كيفية قيام الشركات المصنعة للسيارات الرائدة بتعزيز تجربة شراء العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية."

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