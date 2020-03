Tencent Cloud évalué comme « acteur majeur » pour ses capacités FaaS

SHENZHEN, Chine, 16 mars 2020 /PRNewswire/ -- Forrester, société indépendante mondiale de recherche et de conseil, a récemment publié son rapport relatif aux plateformes FaaS (fonction en tant que service) pour le premier trimestre 2020 intitulé « The Forrester New Wave™ : Function-As-A-Service Platforms, Q1 2020 ». Tencent Cloud y a obtenu une note différenciée en lien avec les critères d'expérience développeur, de caractéristiques de sécurité et de vision. Forrester lui a officiellement attribué l'évaluation « acteur majeur » (« strong performer »).

Ce rapport a également mis en avant le fait que Tencent Cloud propose un ensemble d'outils probants basés sur le web afin d'assurer une bonne expérience développeur aux utilisateurs. Simultanément, la société offre une isolation solide des fonctions, un contrôle d'accès basé sur les rôles et une assistance pour les clouds virtuels privés.

Forrester évalue globalement la puissance des services FaaS à partir de dix dimensions, dont l'expérience développeur, le modèle de programmation et l'environnement d'exécution, et aide les utilisateurs professionnels à opter pour le fournisseur de services qui leur convient.

Outre le développement continu des activités et le lancement continu de produits, Forrester estime que la réputation des utilisateurs du service serverless (sans serveur) de Tencent Cloud est également bien établie. Par ailleurs, les commentaires des clients cités dans le rapport Forrester mentionnent les éléments suivants : « L'équipe d'assistance technique de Tencent est fiable et réactive face à nos besoins » ou encore « Il est facile de l'intégrer aux autres services cloud de Tencent ».

SOURCE Tencent Cloud