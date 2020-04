Tencent Cloud se hisse à la cinquième place mondiale en termes de part de marché dans l'infrastructure-service

Tencent Cloud s'est emparée de la quatrième place dans la région Asie-Pacifique et de la cinquième place dans le monde avec une croissance excédant les 100 % dans ces deux marchés

SHENZHEN, Chine, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Gartner, une société spécialisée dans la technologie de l'information (TI) et le conseil, a récemment publié un article intitulé « Market Share: IT Services, Worldwide 2019 »[1], indiquant que Tencent Cloud s'est emparée de la cinquième place mondiale et de la quatrième place dans le marché de l'Asie-Pacifique avec une croissance de 111 % et de 107,3 %, respectivement.

En 2019, le marché mondial de l'infrastructure-service a continué de se développer rapidement, affichant une croissance de 40,7 % d'une année sur l'autre, alors que sa part mondiale du marché atteignait les 48,9 milliards de dollars américains.

Au sein du marché mondial, Tencent Cloud s'est hissée parmi les cinq premiers fournisseurs en termes de croissance, celle-ci excédant les 100 % en Asie-Pacifique et à l'échelle mondiale.

D'après son dernier rapport financier, Tencent Cloud a déclaré un revenu de plus de 2,4 milliards de dollars américains (17 milliards de yuans), et affiche un taux de croissance supérieur à la moyenne du marché, outre l'acquisition de plus d'un million de clients en règle en 2019. Durant la période visée, la société a augmenté sa part de marché et poursuivi la croissance de ses activités parmi plusieurs secteurs verticaux, y compris les services Internet, le tourisme, les moyens de subsistance et la fabrication, en plus d'aider les entreprises et les organisations à procéder à la mise à niveau numérique en tirant partie de ses avantages en matière de connexion des consommateurs.

Tencent Cloud possède maintenant des infrastructures dans 26 régions géographiques disséminées sur cinq continents et exploite 53 zones de disponibilité. La société dispose d'une capacité de stockage de niveau exaoctet et a déployé 1 300 nœuds d'accélération dans le monde.

L'année dernière, Tencent Cloud a franchi une étape décisive concernant plusieurs indicateurs de base. En mai 2019, elle est devenue la première entreprise de la Chine et la cinquième dans le monde avec plus d'un million de serveurs, et la première entreprise chinoise à avoir une bande passante maximale atteignant les 100 trillions d'octets.

