Tencent Cloud staat op 5e plaats wat betreft wereldwijd aandeel in infrastructuur als een dienst

Tencent Cloud staat op de vierde plaats in de regio Azië/Pacific en op de vijfde wereldwijd met een groei op beide markten die groter is dan 100%

SHENZHEN, China, 28 april 2020 /PRNewswire/ -- Gartner, een internationaal bedrijf in IT-technologie en advies heeft recentelijk zijn "Market Share: IT Services, Worldwide 2019"[1] bekendgemaakt. Tencent Cloud staat wereldwijd op de vijfde plaats met een groei van 111% en op de vierde plaats op de markt in de regio Azië/Pacific met een groei van 107,3%.

In 2019 bleef de infrastructuur als een dienst-markt wereldwijd explosief groeien met een toename van 40,7% jaar-op-jaar. De algehele omvang van de markt nam toe tot USD 48,9 miljard.

Tencent Cloud behoort op de wereldwijde markt tot de top vijf leveranciers wat betreft groei. Deze was meer dan 100% op zowel de wereldmarkt als die in de regio Azië/Pacific.

Volgens het nieuwste financiële rapport van Tencent, heeft Tencent Cloud een opbrengst gerealiseerd van meer dan USD 2,4 miljard (circa 17 miljard yuan), met een groeipercentage dat hoger ligt dan het marktgemiddelde doordat het bedrijf in 2019 meer dan een miljoen betaalde klanten wist te werven. In de rapportperiode breidde het bedrijf zijn marktaandeel uit, bleef het groeien in diverse verticals waaronder internetservice, toerisme, services en productie van levensonderhoudproducten en hielp Tencent bedrijven en organisaties bij digitaal upgraden door gebruik te maken van zijn voorsprong in consumenten verbinden.

Tencent Cloud heeft nu infrastructuur in 26 geografische gebieden op 5 continenten en bedient 53 beschikbaarheidszones. Het bedrijf heeft opslagcapaciteit op Exabyte-niveau en heeft wereldwijd 1300 acceleratienodes geïmplementeerd.

Afgelopen jaar realiseerde Tencent Cloud een grote doorbraak in diverse belangrijke indicatoren. In mei 2019 werd Tencent de grootste van China en de op vier na grootste van de wereld met meer dan 1 miljoen servers. Het werd tevens het eerste bedrijf van China met een piekbandbreedte van 100 biljoen bytes.

