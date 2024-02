TENDANCES 2024 : L'IDENTITÉ VISUELLE DES MARQUES INFLUENCÉE PAR L'IA GÉNÉRATIVE, LA MUSIQUE RAVE ET LES SERIFS CLASSIQUES

WOBURN, Mass., 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Monotype, un leader mondial de la typographie et de la technologie, vient de publier son quatrième rapport annuel très attendu sur les tendances typographiques. Ce rapport, rédigé par Jordan Bell, Designer Typographique, et Damien Collot, Directeur de la Création Typographique, révèle dix tendances clés en typographie et conception de marque qui pourront façonner le zeitgeist culturel en 2024. Il met en lumière l'influence du surréalisme guidé par l'IA, la nostalgie des années 90 et du début des années 2000 avec les raves et le grunge, ainsi que le renouveau des polices à empattement classiques. En plus d'identifier des tendances, le rapport met en lumière l'inspiration durable que les créateurs de caractères et d'identités de marque puisent dans la nostalgie des sous-cultures musicales. Ce thème, un véritable fil rouge tout au long des tendances de cette année, est illustré par la direction artistique novatrice du rapport lui-même.

Jordan Bell, Designer Typographique chez Monotype, commente : "Dans ce quatrième rapport annuel sur les tendances typographiques, nous avons constaté un éloignement de la tendance des polices de caractères douces, moelleuses et empathiques que de nombreuses marques et créateurs avaient adoptées après l'aliénation et le stress de la pandémie. Cette année, à une époque où l'on pourrait se sentir nostalgique de la simplicité numérique du monde pré-smartphone et pré-IA, nous voyons les créateurs revenir à l'héritage et au confort des polices à empattement plus traditionnelles, et trouver une nouvelle inspiration créative dans les scènes des années 90 et du début des années 2000, comme le grunge, la jungle et le début de la culture rave".

Les dix tendances sont réimaginées par Monotype sous la forme de pochettes de vinyles usés, reliant chaque tendance typographique à un genre musical spécifique - du jazz au reggae, du hip hop des années 90 au punk, en passant par la musique rave britannique. Les pochettes de vinyle imaginaires ont été créées à l'aide de l'IA Midjourney, un processus créatif qui reflète lui-même la tension entre la nostalgie de l'ancien monde analogique et notre immersion dans une nouvelle ère numérique infusée par l'IA.

Ibrahim Gharib, designer chez Monotype, qui a dirigé la direction artistique du rapport, a déclaré : "En produisant ce rapport, nous voulions mettre en lumière la puissante influence de la musique sur la typographie, tout en reflétant la façon dont les designers et les marques utilisent l'IA pour trouver de nouvelles façons surprenantes d'être créatifs. Le résultat est un paysage visuel imaginaire mais profondément nostalgique, où les tendances du design moderne sont liées aux expériences culturelles du passé tout en étant simultanément remodelées par les préoccupations, les espoirs et les outils créatifs de 2024."

Le rapport de Monotype explore des travaux créatifs du monde entier, décryptant dix tendances émergentes qui illustrent une dualité curieuse dans notre monde en pleine mutation. D'un côté, l'essor de nouvelles technologies, comme l'IA générative, inspire des polices surréalistes et des caractères qui remettent en question les normes de conception habituelles, telles que la lisibilité. De l'autre, on observe un renouveau des polices à empattement, évoquant confort, nostalgie, et valeurs patrimoniales à une époque de changements sans précédent.

Synthèse des tendances relevées :

- Peut-être en réponse à la vague quelque peu chaotique de l'art généré par l'IA, la tendance Everythingallofthetime (ToutToutleTemps) voit les designers relever le défi d'utiliser toutes les polices de caractères, les textures et la technologie à leur disposition dans un seul et même dessin. Le nom de cette tendance a été inspiré par la chanson de l'humoriste et musicien Bo Burnham, "Welcome to the Internet". Cette tendance se distingue par ses motifs maximalistes et ses thèmes surréalistes ; des glyphes alternatifs générés de manière aléatoire aux polices de caractères changeantes. L'IA a appris le design des humains. Sommes-nous en train d'apprendre le design de l'IA ?

- De Barbie à Saltburn en passant par Mean Girls 2, la nostalgie est officiellement de retour avec Whatever (Wazaaa), une tendance qui englobe un large éventail de styles, du grunge nihiliste aux jeux de pixels colorés. Cette résurgence des polices de caractères rétro, qui rappelle les prospectus de rave des années 90 avec leurs polices en gras, leurs dégradés numériques et leurs ombres portées, tire parti d'une vague plus large de nostalgie liée au passage à l'an 2000 qui imprègne actuellement la musique, la mode, le cinéma et le design.

- Dans ce qui pourrait être considéré comme un reflet des problèmes culturels et sociétaux mondiaux, du développement durable et le changement climatique à la réforme de la justice sociale, les designers déclenchent une désobéissance esthétique avec De-form. La déformation est une tendance qui s'écarte résolument du "blanding" et de l'esthétique d'un « design propre ». Les caractères de cette tendance sont déformés, souvent disposés de manière si serrée que chaque lettre se dispute l'espace et l'attention, remettant en cause les conventions de conception telles que la lisibilité.

- Définie par une typographie qui surprend l'observateur par des détails audacieux, Quirk, ou « bizarrerie », est une tendance émergente qui trouve un équilibre entre le désir d'une marque d'être différente et le confort du client. Les bizarreries subtiles offrent un petit quelque chose pour attirer l'attention, tout en restant fermement ancrées dans les formes familières des caractères solides, stables et sans empattement. La nature fluide de la musique, capturée dans une police de caractères personnalisée pour une plateforme de chansons personnalisées, n'est qu'un exemple de l'essor de Quirk en 2024.

- Après plusieurs décennies de transition des marques vers des caractères sans empattement minimalistes, nous assistons aujourd'hui au retour des caractères sans empattement, Return of the Serif. Face à des environnements de plus en plus complexes et à des changements ultra-rapides, les marques reviennent au confort de la tradition classique avec des polices de caractères qui rendent hommage à leur héritage tout en se tournant vers l'avenir.

Damien Collot, directeur de la création typographique chez Monotype, commente : "La typographie est à la fois le reflet et le catalyseur des conversations culturelles qui façonnent notre vie quotidienne. Dans ce quatrième rapport annuel sur les tendances typographiques, nous avons voulu explorer ce que la typographie nous dit de la culture et du monde en 2024. Dans un contexte d'innovation et de changement social à une vitesse vertigineuse, nous avons trouvé des concepts apparemment opposés combinés par des designers, influencés à la fois par les possibilités futures et la nostalgie du passé, annonçant peut-être une nouvelle ère de créativité, plus contradictoire."

Pour lire l'intégralité du rapport sur les tendances typographiques en 2024, rendez-vous sur : https://www.monotype.com/fr/type-trends-2024

