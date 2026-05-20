Tenute del Mondo : Un tribunal californien se déclare compétent à l'égard du viticulteur français Marc-Olivier Perrin dans le cadre du litige concernant Château Miraval entre Angelina Jolie et Brad Pitt

LOS ANGELES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un tribunal californien a décidé que Marc-Olivier Perrin, le vigneron français qui exploite Château Miraval, doit se défendre aux États-Unis dans le cadre de la longue bataille juridique entre Angelina Jolie et Brad Pitt au sujet du domaine viticole provençal.

Dans une décision rendue le 6 mai 2026, la Superior Court of California, County of Los Angeles, a rejeté une requête de M. Perrin et de ses sociétés - SAS Miraval Provence et SAS Families Perrin - visant à rejeter les plaintes déposées à leur encontre pour des raisons juridictionnelles. Le tribunal a estimé que les relations de M. Perrin avec M. Pitt étaient suffisantes pour le mettre à la portée des tribunaux américains.

Perrin et ses sociétés devraient être jugés par les tribunaux américains en août 2027.

Contexte

Le litige remonte à 2022, lorsque Mme Jolie a vendu sa participation dans Château Miraval - le domaine viticole de luxe situé dans le sud de la France - en transférant ses parts dans sa société holding, Nouvel LLC, à Tenute del Mondo. M. Pitt, son ancien mari et copropriétaire du domaine par l'intermédiaire de sa société de portefeuille Mondo Bongo, cherche à faire invalider la vente.

À l'été 2023, Nouvel LLC a élargi le litige à M. Perrin et à ses sociétés, alléguant dans des documents judiciaires qu'ils avaient agi de concert avec M. Pitt pour empêcher Mme Jolie d'exercer ses droits d'actionnaire dans la succession.

M. Perrin a contesté la compétence de la Californie à son égard. La Cour vient de lui donner tort sur ce point.