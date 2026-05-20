Tenute del Mondo: el tribunal de California afirma su jurisdicción sobre el enólogo francés Marc-Olivier Perrin en la disputa de Château Miraval entre Angelina Jolie y Brad Pitt

LOS ÁNGELES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un tribunal de California ha dictaminado que Marc-Olivier Perrin, el enólogo francés que opera el Château Miraval, debe defenderse en los Estados Unidos como parte de la larga batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la finca vinícola provenzal.

En una decisión dictada el 6 de mayo de 2026, el Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, rechazó una moción del Sr. Perrin y sus empresas, SAS Miraval Provence y SAS Families Perrin, para desestimar las demandas en su contra por motivos jurisdiccionales. El tribunal determinó que los tratos del Sr. Perrin con el Sr. Pitt eran suficientes para ponerlo al alcance de los tribunales estadounidenses.

Se espera que Perrin y sus empresas comparezcan a juicio ante los tribunales estadounidenses en agosto de 2027.

Antecedentes

La disputa se remonta a 2022, cuando la Sra. Jolie vendió su participación en Château Miraval, la finca vinícola de lujo en el sur de Francia, al transferir sus acciones en su sociedad de cartera, Nouvel LLC, a Tenute del Mondo. El Sr. Pitt, su exesposo y copropietario de la finca a través de su holding Mondo Bongo, busca que se invalide la venta.

En el verano de 2023, Nouvel LLC amplió el litigio para incluir al Sr. Perrin y sus empresas, alegando en los documentos judiciales que habían actuado en concierto con el Sr. Pitt para evitar que la Sra. Jolie ejerciera sus derechos de accionista en el patrimonio.

El Sr. Perrin impugnó la jurisdicción de California sobre él. El tribunal ahora se ha pronunciado en su contra sobre ese punto.

FUENTE Tenute del Mondo