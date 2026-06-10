TG-Group et Pick Place conjuguent leurs expertises en robotique et en automatization

VERREBROEK, Belgique et FULLY, Suisse, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- TG-Group et Pick Place s'engagent dans un rapprochement stratégique qui consolide la position de TG-Group en tant que partenaire tourné vers l'avenir dans les domaines de l'emballage, de la robotique et de l'automatisation industrielle. Depuis l'arrivée de Waterland comme partenaire stratégique en avril 2025, TG-Group poursuit avec détermination sa stratégie de croissance en réunissant au sein d'un écosystème intégré des compétences complémentaires en matière d'emballage, de robotique et d'automatisation intelligente.

Ce rapprochement associe les forces distinctives des deux entreprises. À travers ses sociétés spécialisées – notamment TG-Packaging, Entrec, Frematt et A-tec – TG-Group a développé un savoir-faire approfondi dans les machines d'emballage, les technologies d'alimentation, les solutions flowpack, les projets de retrofit, la gestion des pièces détachées et les services. Pick Place vient compléter ce portefeuille avec son expertise en robotique delta à haute cadence, en systèmes de vision et en automatisation pilotée par l'IA pour l'emballage alimentaire et les lignes d'assemblage. Ensemble, les deux entreprises proposeront une offre élargie et de bout en bout : de l'ingénierie initiale et du développement de machines jusqu'à la robotique avancée, en passant par l'intégration de lignes et la maintenance à long terme.

L'intégration de Pick Place au sein de TG-Group repose sur une logique industrielle claire. Les industriels recherchent de plus en plus des partenaires capables de les aider à gagner en efficacité et en flexibilité, à réduire les manipulations manuelles et à préparer leurs environnements de production aux exigences de demain. En combinant l'ingénierie, les capacités de production et le réseau clients de TG-Group avec l'expertise spécialisée de Pick Place en robotique et en automatisation, le groupe est en mesure de livrer des lignes d'automatisation complètes et sur mesure pour des secteurs variés – avec un accent particulier sur l'industrie alimentaire.

« L'arrivée de Pick Place au sein de TG-Group marque pour nous le début d'un nouveau chapitre passionnant », déclare Tom Vermonden, fondateur et CEO de TG-Group. « En conjuguant nos forces et notre vision commune, nous pouvons accélérer les développements, améliorer notre service et générer encore plus de valeur pour nos clients. Ensemble, nous entendons donner une nouvelle impulsion à notre secteur grâce à des solutions concrètes et visionnaires. »

Une offre d'automatisation élargie pour les industriels

Pour les clients, cette intégration signifie un accès à des solutions d'automatisation complètes auprès d'un seul partenaire. TG-Group et Pick Place accompagneront les industriels à chaque étape de leur parcours d'automatisation – des équipements d'emballage et de l'intégration de lignes aux applications robotiques avancées et aux solutions d'automatisation intelligente. Cette approche intégrée vise à aider les usines à augmenter leur production, à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins et à adopter plus vite les nouvelles technologies.

Continuité et développement à long terme

Pick Place conserve son équipe actuelle, son expertise et son esprit entrepreneurial. Les fondateurs Christian Vouilamoz et Denise Sivete restent actionnaires et piloteront activement la prochaine phase de croissance de Pick Place. Les relations clients existantes, les projets en cours et les contrats de service se poursuivront sans interruption.

« Depuis plus de deux décennies, notre équipe accompagne les industriels pour repousser les limites de la robotique », souligne Christian Vouilamoz, fondateur et Chief Robotics Officer de Pick Place. « Rejoindre TG-Group nous offre la portée industrielle et le soutien en ingénierie nécessaires pour accélérer notre développement, mener des projets de plus grande envergure et déployer nos systèmes dans davantage d'usines. Et surtout, nous préservons l'élan entrepreneurial qui fait l'identité de Pick Place, tout en bénéficiant d'une base solide pour développer SmartPick.AI et de nouvelles technologies d'automatisation. »

Ce rapprochement s'appuie sur une culture entrepreneuriale partagée et un engagement à long terme en faveur de solutions d'automatisation concrètes, de haute qualité et tournées vers l'avenir. Ensemble, TG-Group et Pick Place créent une plateforme renforcée pour accélérer l'innovation robotique et apporter une valeur durable à leurs clients industriels.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

À propos de TG-Group

TG-Group est un groupe industriel belge qui réunit des entreprises spécialisées dans les technologies d'emballage, l'automatisation et les services industriels. Le groupe allie expertise entrepreneuriale et vision à long terme, axée sur la croissance durable, la création de valeur pour les clients et le progrès technologique. À travers une stratégie fondée sur le partenariat et l'innovation, TG-Group ne cesse de renforcer sa position de partenaire industriel et international de confiance.

Plus d'informations : www.tg-group.be

À propos de Pick Place

Pick Place est une entreprise suisse de robotique qui s'appuie sur des décennies d'expérience dans l'automatisation à haute cadence et la robotique delta. En combinant robotique, vision industrielle et automatisation intelligente, Pick Place transforme la complexité en fluidité. Des applications robotiques avancées aux technologies émergentes telles que SmartPick.AI, l'entreprise contribue à façonner la prochaine génération de l'automatisation industrielle.

Plus d'informations : www.pickplace.com

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