TG-Group en Pick Place bundelen krachten om hun expertise in robotica en automatisering verder uit te bouwen

VERREBROEK, België en FULLY, Zwitserland, 10 juni 2026 /PRNewswire/ -- TG-Group en Pick Place slaan de handen in elkaar in een strategische samenwerking die de positie van TG-Group als toonaangevende partner in verpakkingsoplossingen, robotica en industriële automatisering verder versterkt. Sinds Waterland in april 2025 als strategische partner toetrad, zet TG-Group zijn groeistrategie onverminderd voort door complementaire expertise in verpakkingstechnologie, robotica en slimme automatisering samen te brengen binnen één geïntegreerd ecosysteem.

Deze samenwerking verenigt sterke en aanvullende expertises. Via gespecialiseerde bedrijven zoals TG-Packaging, Entrec, Frematt en A-tec heeft TG-Group een stevige reputatie opgebouwd in onder meer totaaloplossingen vwb buffer- en invoersystemen, industriële automatisering en verpakkingstechnologie, zowel nieuwbouw als retrofitprojecten met een toonaangevend service en spare-parts management. Pick Place voegt daar diepgaande expertise aan toe in high-speed deltarobotica, visiontechnologie en AI-gedreven automatiseringsoplossingen voor verpakkings- en productielijnen met name in de voedingsindustrie. Samen kunnen beide bedrijven klanten voortaan een nog completer aanbod bieden, inclusief lijnintegratie met geavanceerde robotica en de daarbijhorende 24/7 service en dienstverlening.

De integratie van Pick Place binnen TG-Group is gebaseerd op een duidelijke industriële meerwaarde. Productiebedrijven zoeken steeds vaker partners die hen helpen efficiënter te werken, flexibeler te produceren, manuele handelingen te beperken en hun productieomgeving toekomstbestendig te maken. Door de engineeringcapaciteit en productie-expertise van TG-Group te combineren met de gespecialiseerde robotica- en automatiseringskennis van Pick Place, ontstaat een sterke speler die complete automatiseringslijnen kan realiseren voor diverse sectoren, met een bijzondere focus op de voedingsindustrie.

"Dat Pick Place deel wordt van TG-Group betekent een bijzonder boeiende nieuwe fase voor onze organisatie," zegt Tom Vermonden, oprichter en CEO van TG-Group. "Door onze krachten en gedeelde visie te bundelen, kunnen we innovatie versnellen, onze dienstverlening verder verbeteren en nog meer waarde creëren voor onze klanten. Samen willen we de toekomst van onze sector mee vormgeven met pragmatische en vooruitstrevende oplossingen."

Meer automatiseringsmogelijkheden voor producenten

Voor klanten betekent deze samenwerking toegang tot een volledig aanbod aan automatiseringsoplossingen via één partner. TG-Group en Pick Place begeleiden productiebedrijven in elke stap van hun automatiseringstraject: van invoersystemen tot geavanceerde robottoepassingen tot verpakkingsmachines. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kunnen fabrikanten hun productiecapaciteit verhogen, sneller inspelen op veranderende marktvraag en nieuwe technologieën efficiënter implementeren.

Continuïteit en verdere groei

Pick Place behoudt zijn bestaande team, expertise en ondernemende cultuur. Oprichters Christian Vouillamoz en Denise Sivete blijven aandeelhouder en zullen actief betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Voor klanten verandert er niets: bestaande projecten, servicecontracten en samenwerkingen lopen onverminderd verder.

"Al meer dan twintig jaar helpt ons team producenten om de grenzen van robotica te verleggen," zegt Christian Vouillamoz, oprichter en Chief Robotics Officer van Pick Place. "Door deel uit te maken van TG-Group krijgen we toegang tot extra industriële slagkracht en engineeringcapaciteit. Dat stelt ons in staat om grotere projecten aan te pakken, sneller te groeien en onze oplossingen naar meer productieomgevingen te brengen. Tegelijk behouden we de ondernemingszin die Pick Place kenmerkt en creëren we een sterke basis voor de verdere ontwikkeling van SmartPick.AI en andere innovatieve automatiseringstechnologieën."

De samenwerking brengt twee organisaties samen die dezelfde ondernemende aanpak delen en dezelfde langetermijnvisie hebben op kwalitatieve, praktijkgerichte en toekomstgerichte automatiseringsoplossingen. Samen bouwen TG-Group en Pick Place aan een sterker platform om robotinnovatie te versnellen en duurzame waarde te creëren voor industriële klanten.

De financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

Over TG-Group

TG-Group is een Belgische industriële groep die gespecialiseerde bedrijven samenbrengt actief in verpakkingstechnologie, automatisering en industriële dienstverlening. De groep combineert ondernemerschap met een langetermijnvisie gericht op duurzame groei, klantwaarde en technologische innovatie. Via partnerships en voortdurende doorontwikkeling verstevigt TG-Group zijn positie als betrouwbare industriële partner, zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie: www.tg-group.be

Over Pick Place

Pick Place is een Zwitsers roboticatechnologiebedrijf met tientallen jaren ervaring in high-speed automatisering en deltarobotica. Door robotica, visiontechnology en intelligente automatisering te combineren, helpt Pick Place bedrijven complexe productieprocessen efficiënter te organiseren. Met geavanceerde robottoepassingen en innovatieve technologieën zoals SmartPick.AI werkt het bedrijf mee aan de volgende generatie industriële automatisering.

Meer informatie: www.pickplace.com

Perscontacten

TG-Group

Marketing & Communicatie

Céline Lenaerts - +32(0)32101790

[email protected]

www.tg-group.be

Pick Place

Public Relations

[email protected]

www.pickplace.com

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