TINECO PRÉSENTE LES APPAREILS INCONTOURNABLES À DÉCOUVRIR PENDANT LE PRIME DAY 2026

Les incontournables pour simplifier l'entretien de la maison à l'approche Prime Day d'Amazon.

PARIS, le 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Prime Day d'Amazon, qui se tient du 23 au 26 juin, Tineco, spécialiste des appareils intelligents d'entretien de la maison, dévoile une sélection de ses produits phares à découvrir pour cette occasion. Dès ce 23 juin, des offres exclusives seront proposées sur plusieurs références emblématiques de la marque.

En attendant le lancement officiel des promotions, Tineco met en lumière, à travers cette sélection, les innovations qui répondent aux nouveaux besoins des consommateurs et accompagne les foyers dans leur quête d'un intérieur impeccable grâce à des technologies toujours plus intuitives et efficaces.

Une sélection d'appareils intelligents pour répondre à tous les besoins

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (Prix d'origine : 849 € → En promotion : 699,99 €)

Modèle premium de la gamme, le S9 Artist Steam Pro combine aspiration, lavage et vapeur pour un nettoyage en profondeur et une hygiène optimale. Idéal pour éliminer les taches incrustées et les bactéries sans effort. Disponible sur Amazon et sur Tineco.com.

FLOOR ONE S9 Artist (Prix d'origine : 699 € → En promotion : 439,99 €)

Le FLOOR ONE S9 Artist combine design élégant, technologies avancées et grande maniabilité. Grâce à ses capteurs intelligents qui ajustent automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'eau en fonction du niveau de saleté détecté, il garantit un nettoyage optimal des sols durs tout en optimisant son autonomie. Disponible sur Amazon et sur Tineco.com.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra (Prix d'origine : 499 € → En promotion : 279,99 €)

Doté d'une conception ultra-flexible, le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra permet d'atteindre facilement les espaces difficiles d'accès, notamment sous les meubles bas. Son design inclinable associé aux technologies de nettoyage intelligent Tineco assure un lavage efficace et homogène sur l'ensemble des surfaces. Disponible sur Amazon et sur Tineco.com.

PURE ONE STATION 5 Pro (Prix d'origine : 499 € → En promotion : 359,99 €)

Aspirateur sans fil intelligent équipé d'une station d'auto-vidage, il offre une expérience de nettoyage sans contrainte. Sa puissance d'aspiration et ses accessoires polyvalents en font une solution idéale pour tous les types de surfaces. Disponible sur Amazon et sur Tineco.com.

CARPET ONE Crusier (Prix d'origine : 699 € → En promotion : 449,99 €)

Spécialement conçu pour les tapis et moquettes, le CARPET ONE Cruiser nettoie en profondeur grâce à son système de lavage puissant et ses technologies intelligentes. Il élimine efficacement les taches et rafraîchit les fibres pour un rendu impeccable. Disponible sur Amazon et Tineco.com.

Des technologies au service d'un intérieur impeccable

Depuis plus de vingt ans, Tineco développe des appareils intelligents destinés à rendre l'entretien de la maison plus simple, plus efficace et plus agréable. Grâce à des innovations telles que les capteurs intelligents iLoop™, les systèmes d'auto-nettoyage avancés ou encore les designs ultra-flexibles, la marque répond aux attentes des consommateurs à la recherche de solutions performantes et intuitives.

À l'occasion des Amazon Prime Days, c'est le moment idéal pour découvrir ou adopter les innovations Tineco à prix réduits.

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.