PARIS, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Tineco, leader de l'entretien intelligent des sols, lance sa nouvelle campagne exclusive S9 Family, disponible du 18 au 24 mai exclusivement sur la boutique officielle Tineco. À cette occasion, les consommateurs pourront bénéficier de 50 € de réduction supplémentaire grâce au code promotionnel S9FAMILYSALE sur une sélection de modèles de la gamme FLOOR ONE S9.

Tineco célèbre la nouvelle génération de nettoyage intelligent avec la campagne exclusive « S9 Family »

Avec cette nouvelle génération d'appareils, Tineco réunit innovation, design premium et performance professionnelle au sein de la famille S9, pensée pour répondre aux différents besoins des foyers modernes.

Une famille, trois univers d'excellence

Artist Series : l'alliance du design et du confort intelligent

Pensée pour les utilisateurs en quête d'une expérience premium et intuitive, la série Artist associe esthétique élégante, nettoyage intelligent et simplicité d'utilisation au quotidien.

Les modèles concernés par la campagne :

FLOOR ONE Station S9 Artist

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

FLOOR ONE S9 Artist Turbo

FLOOR ONE S9 Artist

Scientist Series : l'innovation au service de la précision

La série Scientist met l'accent sur la technologie avancée et la précision du nettoyage. Grâce à des fonctionnalités intelligentes et une optimisation des performances, elle offre une solution adaptée aux utilisateurs recherchant efficacité et innovation.

Modèle concerné :

FLOOR ONE S9 Scientist

Master Series : la puissance professionnelle pour un nettoyage complet

Véritable série flagship de la gamme S9, la série Master a été conçue pour offrir une puissance de nettoyage optimale et une prise en charge complète des sols, même dans les environnements les plus exigeants.

Modèle concerné :

FLOOR ONE S9 Master

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

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