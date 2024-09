TMYTEK dévoile XRifle Dynamic RIS pour la couverture avancée 5G FR1/FR2 à EuMW 2024

L'avenir du déploiement sur le terrain intelligent est en marche grâce à une démonstration conjointe avec Anritsu

TAIPEI, 20 septembre 2024 /PRNewswire/-- TMY Technology Inc. (TMYTEK), un fournisseur pionnier de solutions à ondes millimétriques (mmWave), dévoilera sa dernière innovation, la surface intelligente reconfigurable (RIS) dynamique XRifle, lors de l'exposition EuMW 2024 à Paris. La démonstration en direct aura lieu sur le stand de TMYTEK (#1008B) et comprendra également une présentation conjointe avec Anritsu sur le stand (#207F), mettant en évidence leurs efforts de collaboration en matière de performance et d'évaluation sur le terrain.

Le RIS dynamique XRifle optimise les chemins de signaux 5G/6G, réduit les interférences et améliore la couverture sans visibilité directe (NLOS), ce qui permet de relever les principaux défis du réseau. Conçu pour la couverture 5G NR FR2, il prend en charge la R&D, les essais sur le terrain et le prototypage. En gérant activement la transmission des ondes radio, il améliore les performances du réseau, l'efficacité énergétique et la sécurité.

Proposé en deux options de module — un modèle 28 GHz (26-30 GHz) et un modèle 4,7 GHz (4,2-5,2 GHz) — il permet un contrôle précis des angles de réflexion, étendant la couverture aux zones mal desservies et améliorant la qualité du signal dans les zones faibles. Un seul contrôleur gère jusqu'à quatre unités RIS simultanément, ce qui améliore l'efficacité globale du réseau. Les modules peuvent simuler des scénarios FR1 et FR2, ce qui témoigne d'une flexibilité exceptionnelle.

« Avec XRifle Dynamic RIS, nous résolvons certains des défis les plus difficiles à relever dans les déploiements 5G et 6G. Notre technologie permet non seulement d'étendre la couverture, mais aussi d'apporter de nouveaux niveaux de contrôle et d'efficacité à la gestion du réseau », a déclaré Su-Wei Chang, fondateur et président de TMYTEK. « TMYTEK s'engage à repousser les limites de l'innovation mmWave, et cette solution RIS est un élément clé de cette mission. »

Lors du salon EuMW 2024, TMYTEK et Anritsu présenteront une solution de déploiement sur le terrain combinant le RIS dynamique XRifle de TMYTEK avec l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) d'Anritsu doté de la technologie brevetée PhaseLync™ (ME786xA). Cette collaboration permet aux ingénieurs réseau de disposer de mesures précises et en temps réel du trajet du signal, améliorant ainsi l'efficacité de la conception du réseau et des tests sur le terrain.

Enrico Brinciotti, responsable du développement commercial EMEA chez Anritsu, a déclaré : « Notre VNA PhaseLync breveté sépare les ports de test de plus de 100 mètres tout en maintenant la synchronisation, la plage dynamique et la stabilité. Cette innovation permet de nouvelles applications, telles que la recherche B5G/6G, l'amélioration du sondage des canaux et les tests RIS. Nous sommes ravis de faire la démonstration de ce banc d'essai commun utilisant le VNA ME7869A de PhaseLync pour évaluer le RIS dynamique XRifle de TMYTEK - une véritable vitrine de la co-innovation ».

Le XRifle Dynamic RIS de TMYTEK, ainsi que son KIT TMXLAB avancé, qui prend en charge l'orientation dynamique du faisceau adaptatif RIS par le biais d'une interface graphique intuitive, redéfinit les possibilités en matière d'essais sur le terrain FR1/FR2 5G, de prototypage de réseau et de déploiement. Les visiteurs de l'EuMW 2024 peuvent explorer ces avancées au stand de TMYTEK (#1008B) et au stand d'Anritsu (#207F).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508696/TMYTEK_unveils_XRifle_Dynamic_RIS_EuMW_advancing_5G_FR1_FR2.jpg