TOKYO SKYTREE et « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA » organisent le premier événement collaboratif du 8 janvier au 6 avril 2026

TOKYO, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co, Ltd, exploitant du TOKYO SKYTREE, organise « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R) », le premier événement collaboratif entre la tour et l'anime populaire « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA » pour commémorer la sortie de son film « THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising. » L'événement se déroulera du jeudi 8 janvier au lundi 6 avril 2026.

Visuel clé de « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R) » : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202512120873/_prw_PI1fl_2r60xX5A.png

Site web spécial « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R) » :

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/

À une hauteur de 450 mètres, la Tembo Galleria présente une exposition des images clés de l'événement. Des produits en édition limitée qui ne sont disponibles qu'à l'occasion de l'événement et des plats spéciaux du menu du café sont proposés à cet étage. En outre, un service de photographie exclusif est proposé à tous ceux qui souhaitent se faire photographier avec les personnages de « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA ». Sur la plate-forme d'observation Tembo, à une hauteur de 350 mètres, des vidéos exclusives sont projetées sur les fenêtres transformées en écran géant du SKYTREE ROUND THEATER tous les soirs de l'événement. Pendant la soirée, l'extérieur de la tour sera également éclairé sur le thème « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA », inspiré de divers personnages de l'anime.

De plus, Sorakara-chan, la mascotte officielle de TOKYO SKYTREE, vêtue du costume de Madoka Kaname (version « magical girl »), un personnage important de « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA », est disponible pour des rencontres avec les visiteurs et pour prendre des photos avec eux. Des billets d'entrée spéciaux pour ces plates-formes d'observation, accompagnés d'une carte de fantaisie à l'effigie de « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA », sont également disponibles.

TOBU TOWER SKYTREE espère que ceux qui viennent au Japon visiteront et apprécieront TOKYO SKYTREE à l'occasion de cet événement.

À propos de TOKYO SKYTREE

Haute de 634 mètres, TOKYO SKYTREE, est la plus haute tour de radiodiffusion indépendante du monde. Elle dispose de deux plates-formes d'observation, le Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur, et le Tembo Galleria, à 450 mètres de hauteur, qui offrent une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. La nuit, la TOKYO SKYTREE s'illumine de couleurs vives avec trois styles d'éclairage -- « Iki », d'un bleu pâle, « Miyabi », d'un violet Edo, et « Nobori », avec une teinte mandarine attrayante. Des éclairages spéciaux peuvent être observés à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site officiel et les comptes de réseaux sociaux :

Site web : https://www.tokyo-skytree.jp/en/

Instagram: https://www.instagram.com/tokyoskytree_global/

X: https://twitter.com/skytreeofficial

Facebook: https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/

Avis de droit d'auteur :

(C) Magica Quartet/Aniplex, Madoka Project

(C) TOKYO-SKYTREE