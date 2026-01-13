TOKYO SKYTREE y "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA" celebrarán el primer evento colaborativo, del 8 de enero al 6 de abril de 2026

TOKIO, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., operador de TOKYO SKYTREE, celebra "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)", el primer evento colaborativo entre la torre y el popular anime "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA" para conmemorar el estreno de su película "THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising". El evento se celebrará del jueves 8 de enero al lunes 6 de abril de 2026.

Imagen promocional de "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202512120873/_prw_PI1fl_2r60xX5A.png

Sitio web especial de "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)":

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/

La Tembo Galleria, de 450 metros de altura, cuenta con una exposición en la que se muestran las imágenes más representativas del evento. En este piso se ofrecen productos de edición limitada que solo están disponibles en el evento y artículos especiales del menú de la cafetería. Asimismo, hay disponible un servicio de fotos exclusivo del evento para quienes deseen una foto de sí mismos con los personajes de "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA". En el mirador Tembo Deck, situado a 350 metros de altura, se proyectan videos exclusivos todas las noches del evento en las ventanas que se convierten en pantalla gigante del SKYTREE ROUND THEATER. Durante la velada, el exterior de la torre contará con una iluminación especial inspirada en "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA", inspirada en varios personajes del anime.

Además, Sorakara-chan, el personaje oficial de TOKYO SKYTREE, portando el traje de Madoka Kaname (versión "chica mágica"), un personaje destacado de "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA", tiene sesiones de encuentro con los visitantes del evento para posar en fotos con ellos. También hay disponibles entradas especiales para estas plataformas de observación con una tarjeta novedosa con "PUELLA MAGI MADOKA MAGICA".

TOBU TOWER SKYTREE espera que quienes visiten Japón acudan a disfrutar de la TOKYO SKYTREE con motivo del evento.

Acerca de TOKYO SKYTREE

La TOKYO SKYTREE, con 634 metros de altura, es la torre de comunicaciones independiente más alta del mundo. Cuenta con dos miradores, el Tembo Deck, a 350 metros de altura y la Tembo Galleria, a 450 metros de altura, desde donde se puede disfrutar de una espectacular vista panorámica de Tokio. Por las noches, TOKYO SKYTREE se ilumina con tres estilos de iluminación: "Iki", caracterizado por un azul tenue; "Miyabi", con un color púrpura Edo; y "Nobori", con un tono mandarina de buen augurio. Durante eventos estacionales y de otro tipo puede verse en ella una iluminación especial.

