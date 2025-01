TOKYO SKYTREE et la série de TV animé « My Hero Academia » organisent leur premier événement collaboratif

TOKYO, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TOBU TOWER SKYTREE Co, Ltd, l'opérateur de TOKYO SKYTREE, organise « My Hero Academia in TOKYO SKYTREE », la première collaboration entre la tour et la série de TV animé « My Hero Academia ». L'animé est basé sur le manga à succès écrit et illustré par Kohei Horikoshi, publié dans le Weekly Shonen Jump (Shueisha). L'événement a débuté le mercredi 8 janvier et durera jusqu'au mardi 8 avril 2025.

Image clé de « My Hero Academia in TOKYO SKYTREE » :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202501142832/_prw_PI1fl_5euO61cc.jpg

Site Internet spécial de « My Hero Academia in TOKYO SKYTREE »

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/heroaca/

À une hauteur de 450 mètres, la Tembo Galleria présente une exposition des images clés de l'événement. Des produits en édition limitée qui ne sont disponibles qu'à l'occasion de l'événement et des plats spéciaux du menu du café sont proposés à cet étage. En outre, un service de prise de vue est proposé à ceux qui souhaitent se faire photographier avec les personnages préférés de « My Hero Academia » de leur choix. Sur la plate-forme d'observation Tembo, à une hauteur de 350 mètres, des vidéos exclusives sont projetées sur les fenêtres transformées en écran géant du SKYTREE ROUND THEATER tous les soirs de l'événement. Pendant la soirée, l'extérieur de la tour sera également éclairé sur le thème de « My Hero Academia », inspiré de divers personnages de l'animé.

De plus, Sorakara-chan, la mascotte officielle de TOKYO SKYTREE, vêtue du costume de All Might, un personnage important de « My Hero Academia », organise quatre séances de rencontre par jour avec les visiteurs pour qu'ils posent pour des instantanés avec elle. Des billets d'entrée spéciaux pour ces plates-formes d'observation, accompagnés d'une carte de fantaisie à l'effigie de « My Hero Academia », sont également disponibles.

TOBU TOWER SKYTREE espère que ceux qui viennent au Japon visiteront et apprécieront TOKYO SKYTREE à l'occasion de cet événement.

À propos de TOKYO SKYTREE

Haute de 634 mètresTOKYO SKYTREE, est la plus haute tour de radiodiffusion indépendante du monde. Elle dispose de deux plates-formes d'observation, le Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur, et le Tembo Galleria, à 450 mètres de hauteur, qui offrent une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. La nuit, la TOKYO SKYTREE s'illumine de couleurs vives avec trois styles d'éclairage -- « Iki », d'un bleu pâle, « Miyabi », d'un violet Edo, et « Nobori », avec une teinte mandarine auspiceuse. Des éclairages spéciaux peuvent être observés à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

