東京晴空塔與電視動畫《我的英雄學院》舉辦首次聯動活動

東京2025年1月24日 /美通社/ -- 東京晴空塔的運營商東武塔晴空塔股份有限公司正在舉辦「My Hero Academia in TOKYO SKYTREE」活動，這是晴空塔與電視動畫系列《我的英雄學院》之間的首次合作。該動畫改編自堀越耕平創作和繪製、刊登於Weekly Shonen Jump (Shueisha)上的熱門漫畫。該活動於2025年1月8日（週三）啟動，並將持續至2025年4月8日（週二）。

「My Hero Academia in TOKYO SKYTREE」活動的主視覺圖：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202501142832/_prw_PI1fl_5euO61cc.jpg

「My Hero Academia in TOKYO SKYTREE」活動專屬網站：

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/heroaca/

450米高的天望回廊設有活動主視覺圖的展覽。在這一樓層，還提供僅在活動期間銷售的限量商品，以及特別設計的咖啡館菜單。此外，此外，活動還提供拍照服務，參觀者可以選擇與自己喜歡的《我的英雄學院》角色合影。在350米高的天望甲板上，活動期間每晚都會在改造成巨型螢幕的晴空塔圓周大屏上播放獨家視頻。此外，塔的外部也將在晚上呈現以《我的英雄學院》中的各個角色為靈感的特別主題燈光秀。

此外，東京晴空塔的官方吉祥物Sorakara-chan將身穿《我的英雄學院》中重要角色歐爾麥特的服裝，每天與參觀者進行四次合影見面會。活動期間還提供帶有《我的英雄學院》特色紀念卡的特別展望台門票。

東武塔晴空塔希望來日本的遊客能夠在活動期間參觀並享受東京晴空塔。

關於東京晴空塔

634米高的東京晴空塔是世界上最高的獨立式廣播塔。塔內設有兩個展望台：350米高的天望甲板和450米高的天望回廊，可俯瞰東京的壯麗全景。夜晚時分，東京晴空塔會以三種燈光風格絢麗點亮——以淡藍色為特點的「粹」；採用江戶紫的「雅」；以及呈現吉祥橙色的「幟」。 在季節性和其他活動期間，還可以觀賞特別的燈光秀。

官方網站：https://www.tokyo-skytree.jp/en/

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SOURCE 東武塔晴空塔股份有限公司