TOUGHBOOK GUARD ETABLIT DE NOUVEAUX STANDARDS EN MATIERE DE SECURITE DES TERMINAUX BASEE SUR LE MATERIEL

Une protection BIOS embarquée, secure-by-design, garantissant une intégrité matérielle continue, de la fabrication jusqu'au déploiement et à la fin‑de‑vie.

WIESBADEN, Allemagne, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic a lancé TOUGHBOOK Guard, une nouvelle fonctionnalité de sécurité basée sur le firmware‑intégrée directement dans le BIOS pour offrir une protection de niveau entreprise tout au long de la vie de l'appareil.

TOUGHBOOK Guard

À mesure que les risques de cybersécurité augmentent, des couches de sécurité supplémentaires auprès des fournisseurs de matériel deviennent désormais essentielles. TOUGHBOOK Guard utilise une approche sécurisée‑dès‑la conception, intégrant la protection matérielle‑directement dans le BIOS au niveau de la fabrication, plutôt que de se fier uniquement aux commandes logicielles. Cela protège les terminaux avant et pendant leur déploiement.

TOUGHBOOK Guard valide en continu la configuration matérielle de l'appareil par rapport à une base de référence approuvée. Cela garantit que seuls les composants autorisés restent actifs, avant même le chargement du système d'exploitation. Cela permet de détecter très en amont tout matériel frauduleux ou non autorisé, invisible pour les solutions traditionnelles de sécurité des endpoints. Sans dépendance au réseau, TOUGHBOOK Guard garantit la sécurité du matériel même dans des environnements isolés ou totalement hors ligne.

Intégrité et protection accrues des dispositifs

TOUGHBOOK Guard soutient une approche « sécurisée dès la conception ». Il permet aux organisations de vérifier si les composants matériels restent inchangés par rapport à la configuration approuvée par l'usine ; et détecter des échanges ou des falsifications de composants non autorisés après le déploiement.

Cela donne aux entreprises une confiance totale dans les appareils TOUGHBOOK et le matériel connecté, de la fabrication au déploiement, au service et en fin de vie.

Conçu pour des environnements critiques pour la mission.

Pour les acteurs gouvernementaux, de la défense, des infrastructures nationales critiques et des services d'urgence, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement est désormais un impératif stratégique. TOUGHBOOK Guard a été conçu pour répondre aux exigences des environnements opérationnels les plus exigeants, où l'intégrité des appareils et la résilience opérationnelle ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis. Il protège contre la compromission au niveau du système d'exploitation et les logiciels malveillants, envoie des alertes en temps réel aux utilisateurs et peut être entièrement personnalisé pendant la phase de planification.

TOUGHBOOK Guard est conçu pour répondre aux cadres réglementaires et de sécurité reconnus, ainsi qu'aux mandats gouvernementaux relatifs à l'intégrité matérielle, à la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement et aux architectures zéro trust.

Déploiements longue durée, pérennes et évolutifs

TOUGHBOOK Guard sera disponible sur une base projet pour tous les nouveaux appareils TOUGHBOOK lancés jusqu'à la fin de l'année 2026. Son modèle de licence unique, facturée une seule fois par appareil, élimine tout frais d'abonnement récurrent. Cela le rend particulièrement adapté aux déploiements à long terme dans des environnements critiques pour la mission, où la prévisibilité, le contrôle et le coût total de possession sont des considérations clés.

» Dans tout secteur, la sécurité des données est essentielle à l'efficacité d'une organisation. TOUGHBOOK Guard établit cette confiance dès le premier jour et tout au long du cycle de vie de l'appareil. « Cette approche permet également aux organisations de passer d'une conformité réactive à une assurance proactive, en leur donnant la certitude que les contrôles de sécurité restent efficaces, que les risques sont activement maîtrisés et que le matériel est digne de confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement », commente Chris Turner, Strategic Alliances & Services chez Panasonic TOUGHBOOK.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985485/Panasonic_TOUGHBOOK_Guard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2985484/Panasonic_Connect_Logo.jpg