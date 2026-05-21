TOUGHBOOK GUARD WYZNACZA NOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTOWEGO PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Zabezpieczona w fazie projektowania ochrona BIOS zapewnia ciągłą pewność sprzętową od produkcji, przez wdrożenie, aż po koniec‑‑żywotności.

WIESBADEN, Niemcy, 21 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Panasonic wprowadził TOUGHBOOK Guard, nową funkcję zabezpieczeń opartą na oprogramowaniu układowym, wbudowaną bezpośrednio w BIOS, która zapewnia ochronę klasy korporacyjnej przez cały cykl życia urządzenia.

TOUGHBOOK Guard

Wraz ze wzrostem zagrożeń cyberbezpieczeństwa, niezbędne stają się dodatkowe warstwy zabezpieczeń od dostawców sprzętu. TOUGHBOOK Guard wykorzystuje podejście zabezpieczeń w fazie projektowania, integrując ochronę na poziomie sprzętowym bezpośrednio w BIOS na etapie produkcyjnym, zamiast polegać wyłącznie na kontroli programowej. To zapewnia ochronę punktów końcowych przed i w trakcie wdrożenia.

TOUGHBOOK Guard nieustannie weryfikuje konfigurację sprzętową urządzenia względem zatwierdzonej wartości wyjściowej. Dzięki temu aktywne pozostają tylko autoryzowane komponenty jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego. To umożliwia wczesne wykrywanie nielegalnego lub nieautoryzowanego sprzętu, którego tradycyjne zabezpieczenia punktów końcowych nie są w stanie wykryć. TOUGHBOOK Guard nie wymaga połączenia sieciowego, co pozwala na zabezpieczenie sprzętu w środowiskach offline lub odizolowanych od sieci.

Zwiększona integralność i ochrona urządzeń

TOUGHBOOK Guard wspiera podejście „zabezpieczone w fazie projektowania". Umożliwia organizacjom weryfikację, czy komponenty sprzętowe pozostają niezmienione względem fabrycznie zatwierdzonej konfiguracji, a także wykrywa nieautoryzowane podmiany komponentów lub manipulacji po wdrożeniu.

To daje firmom pełne zaufanie do urządzeń TOUGHBOOK i połączonego sprzętu – od produkcji, przez wdrożenie, serwis, aż po koniec okresu eksploatacji.

Zaprojektowane do środowisk o znaczeniu krytycznym

Dla użytkowników z sektora rządowego, obronnego, krajowej infrastruktury krytycznej oraz służb ratunkowych integralność łańcucha dostaw jest obecnie wymogiem strategicznym. TOUGHBOOK Guard został zaprojektowany tak, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających środowisk operacyjnych, w których integralność urządzenia i odporność operacyjna są niepodważalne. Chroni przed naruszeniami na poziomie systemu operacyjnego i złośliwym oprogramowaniem, wysyła użytkownikom alerty w czasie rzeczywistym i można go w pełni dostosować na etapie planowania.

TOUGHBOOK Guard został zaprojektowany tak, aby spełniać uznane ramy regulacyjne i bezpieczeństwa oraz rządowe wymogi dotyczące integralności sprzętu, zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz architektur zero trust.

Przyszłościowe i długofalowe wdrożenia

TOUGHBOOK Guard będzie dostępny na zasadzie projektu dla wszystkich nowych urządzeń TOUGHBOOK wprowadzonych na rynek do końca 2026 roku. Jednorazowa struktura kosztów licencji (za urządzenie) oznacza brak cyklicznych opłat subskrypcyjnych. Dzięki temu rozwiązanie to doskonale sprawdza się w długofalowych wdrożeniach w środowiskach o znaczeniu krytycznym, gdzie kluczowymi czynnikami są przewidywalność, kontrola i całkowity koszt posiadania."



W każdej branży bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla efektywnego działania organizacji. TOUGHBOOK Guard buduje to zaufanie od pierwszego dnia przez cały cyklżycia urządzenia. To również przenosi organizacje z reaktywnego zachowania zgodności na proaktywne zapewnienie bezpieczeństwa, dając im pewność zachowania skutecznej kontroli bezpieczeństwa, aktywnego zarządzania ryzykiem i zaufania do sprzętu w całym łańcuchu dostaw" – komentuje Chris Turner, Strategic Alliances & Services w Panasonic TOUGHBOOK.

