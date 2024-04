Tquila annonce le lancement et la première clôture du fonds Tquila Paloma de 60 millions de dollars, marquant ainsi une étape importante dans l'investissement en capital-risque dans le secteur de la technologie

LONDRES, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tquila a annoncé aujourd'hui le lancement et la première clôture du fonds Tquila Paloma (le "fonds Paloma"), avec 40 millions de dollars d'engagements représentant les deux tiers de son objectif de levée de fonds de 60 millions de dollars.

Tquila est une société mondiale de capital-risque technologique, fondée par James McHugh en 2010. Tquila a constitué un portefeuille florissant d'entreprises de services technologiques à croissance rapide dans plusieurs zones géographiques, dont les États-Unis, la région EMOA, le Japon et l'Australie, en apportant une combinaison d'investissements et d'expertise en matière de croissance accélérée, d'acquisition de talents et d'opérations.

Tquila investit dans des entreprises de la phase d'amorçage à la sortie, soit en tant qu'entités autonomes, soit en co-investissement avec des sociétés de conseil en technologie et des sociétés de logiciels, créant ainsi plus d'un milliard de dollars de valeur en capital depuis sa création. Son portefeuille actuel comprend des entreprises axées sur les données, l'IA, ServiceNow, Microsoft Dynamics, Google Cloud, Salesforce, UiPath, AWS et Snowflake.

Le fonds Paloma accélérera le portefeuille actuel, ainsi que l'expansion des investissements de Tquila dans un plus large éventail de technologies et de zones géographiques.

Tquila a constitué une équipe impressionnante d'experts du secteur et de la gestion d'actifs pour mener à bien sa stratégie, notamment Carsten Jorgensen, ancien président et directeur général du Mittal Family Investment Office et directeur des investissements chez Inter IKEA Fund Management. Carsten présidera le fonds Paloma et a déclaré : "Le fait que le fonds Paloma ait atteint une première clôture solide en moins de six mois témoigne de l'opportunité unique que Tquila offre aux investisseurs et aux clients de s'associer à des sociétés de logiciels en demande, ainsi que de l'engagement et du talent d'un groupe d'entrepreneurs technologiques."

James McHugh, fondateur et PDG de Tquila, ancien fondateur, PDG et président de K2 Partnering Solutions, a déclaré : "Nous avons la chance d'avoir une équipe d'entrepreneurs de classe mondiale investissant dans notre fonds inaugural, en tant que conseillers et partenaires. Chez Tquila, nous sommes tous ravis de travailler avec Carsten et l'équipe du fonds Paloma. L'expérience, l'attention et le professionnalisme qu'ils ont apportés au groupe nous ont permis d'accélérer notre opportunité et donc notre croissance."