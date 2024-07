TREEFROG THERAPEUTICS PARTICIPE À UNE VITRINE DE L'INNOVATION ET À UNE SESSION D'AFFICHES LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES (ISSCR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR STEM CELL RESEARCH)

BORDEAUX, France, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics est une société de biotechnologie française qui fait progresser la mise en place de thérapies cellulaires au service de la médecine régénérative basées sur une plateforme technologique propriétaire disruptive. Elle sera présente lors de l'événement mondial sur les cellules souches à Hambourg, notamment à une session d'affiches avec des données sur son programme principal concernant la maladie de Parkinson et une vitrine d'innovation qui présentera plus en détail sa technologie de transformation, C-Stem™.

La médecine régénérative offre un immense potentiel pour répondre à certains des plus grands besoins non satisfaits dans les maladies des principaux organes tels que le système nerveux central, le foie, le pancréas et le cœur. Toutefois, malgré les progrès considérables réalisés au cours des 70 dernières années, l'innovation se heurte encore à des goulets d'étranglement, en particulier la capacité à produire efficacement la quantité requise de cellules de haute qualité.

Le programme principal de TreeFrog dans la maladie de Parkinson a prouvé son efficacité dans des modèles précliniques en utilisant une approche unique de greffe de microtissus en format 3D contenant des progéniteurs et des neurones dopaminergiques matures, par opposition aux suspensions unicellulaires. L'affiche, présentée par Maxime Feyeux, directeur scientifique et co-fondateur de TreeFrog, mettra en évidence le potentiel thérapeutique de l'approche 3D et approfondira la caractérisation du produit par des méthodes complémentaires telles que la qPCR, l'ARNseq, la cytométrie en flux et la microscopie.

Le projet de TreeFrog est basé sur sa technologie C-Stem™ , l'aboutissement de plus de 20 ans de recherche réunissant le meilleur de la biophysique et de la biologie des cellules souches. Cette technologie révolutionnaire permet de relever les défis en termes d'échelle et de qualité, et le système fermé permet à la fois l'amplification et la différenciation des cellules. Maxime sera rejoint par deux scientifiques seniors – Joffrey Mianne, responsable de la recherche iPSCet Clement Rieu, responsable R&D en matière de technologies – lors d'une vitrine de l'innovation sur C-Stem™.

Détails des présentations :

Présentation d'affiches : session nº 190 Applications cliniques (CA)

Mercredi 10 juillet 2024, 18h45 - 19h45

Salle : Salle d'exposition et d'affichage

Vitrine de l'innovation

Jeudi 11 juillet 2024, 18h00 - 18h30

Salle : Hall 3, niveau entrée

À propos de TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics est une société de biotechnologie destinée à ouvrir l'accès aux thérapies cellulaires à des millions de patients. Elle réunit des biophysiciens, des biologistes cellulaires et des ingénieurs en bioproduction pour relever les défis de la production et de la différenciation de cellules de qualité à une échelle sans précédent et de manière rentable. Pour réaliser sa mission de thérapie cellulaire pour tous (Cell Therapy for all), TreeFrog dispose de ses propres programmes thérapeutiques et de partenariats avec des acteurs biotechnologiques et industriels de premier plan dans d'autres domaines.

