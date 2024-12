True Global Ventures investit 7,3 millions de dollars dans la société Prezent.AI, basée dans la baie de San Francisco, pour développer l'avenir de la communication d'entreprise pilotée par l'IA en Europe et en Asie.

BAIE DE SAN FRANCISCO, Californie, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV) Opportunity Fund, une société de capital-risque axée sur les applications transformatrices de l'IA et de la chaîne de blocs, est fière d'annoncer un investissement de 7,3 millions de dollars dans Prezent AI, une société à croissance rapide basée dans la baie de San Francisco qui révolutionne la communication d'entreprise grâce à des solutions de communication narrative alimentées par l'IA.

Cet investissement souligne l'engagement de TGV à soutenir des entreprises visionnaires dirigées par des entrepreneurs exceptionnels. Prezent AI s'est imposé comme un innovateur clé dans l'amélioration de la collaboration et de la productivité sur le lieu de travail, en tirant parti de l'intelligence artificielle pour simplifier et améliorer la façon dont les équipes créent des présentations percutantes. Plus de 100 entreprises du classement Fortune 2000, tous secteurs confondus, ont obtenu une efficacité et un impact sans précédent grâce à la technologie d'IA de Prezent, en particulier dans les secteurs de la biopharmacie et des télécommunications.

« L'approche innovante de Prezent AI en matière de communication d'entreprise grâce à des solutions basées sur l'IA correspond parfaitement à notre engagement d'investir dans des entreprises à croissance rapide dirigées par des entrepreneurs exceptionnels tels que Rajat Mishra. Nous pensons que Prezent AI révolutionne la façon dont les équipes travaillent et communiquent, et nous sommes ravis de les accompagner dans leur démarche visant à façonner l'avenir de la productivité. Nous sommes convaincus que Prezent peut devenir un leader mondial et la référence dans ce domaine. »

« Au fur et à mesure que Prezent se développe, nous recherchions une société de capital-risque qui ne se contenterait pas d'être seulement un partenaire financier. Tout d'abord, nous recherchions une entité qui comprenne parfaitement la vision visant à créer une communication narrative d'entreprise basée sur l'IA. Deuxièmement, nous voulions un partenaire capable de retrousser ses manches et de travailler avec l'équipe, pour apporter une vraie valeur ajoutée. Et, enfin, nous recherchions un partenaire ayant une perspective mondiale, puisque Prezent s'étend à l'Europe et à l'Asie. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir rencontré Frank Desvignes et l'équipe de TGV. »

Ce partenariat stratégique avec TGV permettra à Prezent AI d'accélérer son expansion en Europe et en Asie tout en continuant à innover dans le domaine de la communication narrative d'entreprise. Grâce à sa plateforme unique pilotée par l'IA, Prezent AI est en passe d'établir la norme mondiale en matière de communication d'entreprise, en redéfinissant la manière dont les grandes organisations des secteurs réglementés tels que les sciences de la vie et la finance abordent la communication narrative et la collaboration.

La région de la baie de San Francisco reste l'épicentre de l'innovation, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, grâce à sa concentration inégalée de talents, de ressources et d'idées révolutionnaires. Conscient de cette situation, True Global Ventures (TGV) s'est engagé à encourager la prochaine vague de solutions basées sur l'IA qui ont le potentiel de transformer les industries au-delà des frontières.

L'approche stratégique de TGV consiste notamment à soutenir les entreprises de la baie de San Francisco, telles que Prezent.AI, dans leur expansion en Europe et en Asie, en leur permettant d'accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités. Simultanément, TGV tire parti de son vaste réseau et de son expertise pour aider les entreprises asiatiques et européennes à se développer sur le marché américain, en stimulant la croissance et l'innovation transfrontalières.

Prezent est la plateforme leader de communication narrative pour les entreprises, permettant aux professionnels dont le temps est limité de créer sans effort des présentations et des récits convaincants grâce à une plateforme pilotée par l'IA. Reconnue par les entreprises du Fortune 500 et les entreprises à forte croissance, Prezent associe une technologie de pointe à une conception centrée sur l'humain et à des modèles d'IA spécifiques à l'industrie pour révolutionner la communication narrative sur le lieu de travail.

True Global Ventures est une société mondiale de capital-risque qui dispose de deux fonds activement déployés : TGV 4 Plus Fund (stade précoce) et TGV Opportunity Fund (stade avancé). La société se concentre sur les entreprises axées sur la technologie, comme les applications d'IA en phase avancée, avec des antécédents solides en matière d'IA d'entreprise et d'investissements dans la chaîne de blocs, en soutenant les entreprises au cœur des transformations décisives.

