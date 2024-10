T'way Air lance de nouveaux vols directs entre Séoul et Paris

Cinq services hebdomadaires sont désormais en service, les billets sont disponibles sur le site officiel

PARIS, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- T'way Air, la première compagnie low-cost sud-coréenne, a annoncé le lancement de ses nouveaux vols directs entre Séoul et Paris. Cette nouvelle ligne offre une meilleure connectivité et une plus grande flexibilité pour les voyages entre la Corée et la France.

T’way Air Launches New Direct Flights Connecting Seoul and Paris

Le vol inaugural de T'way Air a débuté le 28 août et propose désormais cinq vols hebdomadaires entre Séoul et Paris - les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Au départ de l'aéroport international d'Incheon de Séoul à 10h10, le vol arrive à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 18h10. Le vol retour quitte Paris à 20h30 et atterrit à Séoul à 15h40 heure locale le lendemain.

Le vol est assuré par de confortables Airbus A330-200 et offre 246 sièges, dont 18 en classe Business Saver. Les passagers des classes Business Saver et Economy bénéficieront de deux repas gratuits pour chaque aller simple, qui leur permettront de passer un voyage agréable.

« Le lancement de notre vol Séoul-Paris marque une étape importante dans l'expansion européenne de T'way Air », a déclaré Hong-Geun Jeong, directeur général de T'way Air. « Cette nouvelle liaison offre à nos passagers non seulement un meilleur rapport qualité-prix et une plus grande commodité, mais elle favorise également l'approfondissement des échanges culturels et économiques entre les deux pays. Nous sommes ravis d'accueillir nos clients français pour leur faire découvrir le riche patrimoine et les opportunités dynamiques que la Corée a à offrir. »

En proposant des services à destination de Zagreb (Croatie), Rome (Italie), Barcelone (Espagne), Paris (France) et Francfort (Allemagne), T'way Air renforce sa présence en Europe, offrant des solutions de voyage plus accessibles aux passagers de loisirs et d'affaires.

Pour plus d'informations sur les horaires des vols et pour réserver votre vol, visitez le site officiel de T'way Air : https://www.twayair.com/.

À propos de T'way Air

T'way Air Co. Ltd, dont le siège se trouve à Daegu, en Corée du Sud, est un transporteur low-cost (LCC) de premier plan qui propose des voyages aériens abordables et fiables depuis 2010. T'way Air dessert des clients en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Océanie et en Europe grâce à une flotte moderne composée de Boeing 737-800, 737 MAX 8 et Airbus A330. T'way Air continue d'étendre son réseau mondial, offrant une valeur ajoutée aux passagers du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.twayair.com.

Contact avec les médias

Relations publiques et avec les entreprises de T'WAY AIR

[email protected]

Horaires de vol Séoul (ICN) - Paris (CDG)

Date de début Itinéraire Départ Arrivée Fréquence Avion 6 octobre ICN - CDG 10h10 18h10 Lun/mer/ven/sam/dim A330-200 CDG - ICN 20h30 15h40(+1) 27 octobre ICN - CDG 9h50 16h50 Lun/mer/ven/sam/dim CDG - ICN 19h30 16h05(+1)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534222/Photo_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2416855/img_logo_h300_update1_Logo.jpg