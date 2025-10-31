Ubiqconn Technology occupera le devant de la scène lors de l'APSCC 2025 et stimulera une collaboration mondiale dans le domaine de la mobilité prête pour la SATCOM

La connectivité omniprésente réunit les leaders mondiaux du secteur des satellites pour façonner l'avenir de l'industrie spatiale

TAIPEI, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques robustes et de mobilité prêtes pour la SATCOM, occupera le devant de la scène lors de la conférence APSCC 2025 (Asia-Pacific Space Community Council Conference 2025), qui se tiendra du 4 au 6 novembre à l'hôtel Marriott de Taipei. Sous le thème « Connectivité omniprésente - Alimenter le dernier kilomètre avec la mobilité prête pour la SATCOM », Ubiqconn mettra en lumière son approche innovante de l'intégration des communications terrestres, de l'informatique mobile et des applications satellitaires. Grâce à cette vitrine, l'entreprise vise à rapprocher les écosystèmes mondiaux de communication spatiale et à réaffirmer sa mission, qui est de permettre une connectivité fluide et sans frontières dans tous les secteurs et toutes les régions.

En tant que partenaire principal de l'APSCC 2025, Ubiqconn Technology apporte une expertise industrielle approfondie et facilite la collaboration intersectorielle afin de renforcer le rôle de Taïwan en tant qu'acteur stratégique de l'économie spatiale de la région Asie-Pacifique. La conférence de trois jours rassemble des experts de plus de 25 pays, couvrant la collaboration multi-orbite GEO, MEO et LEO, les opérations satellitaires pilotées par l'IA, l'intégration 5G NTN et le développement spatial durable, marquant ainsi l'entrée officielle de Taïwan dans le réseau satellitaire mondial.

Avec la vision d'une « connectivité omniprésente », Ubiqconn Technology continue à construire un écosystème intégré qui connecte les réseaux terrestres et orbitaux. Son portefeuille de produits comprend des passerelles satellitaires, des antennes SATCOM, des ordinateurs embarqués, des tablettes robustes et des systèmes de contrôle au sol sans pilote, permettant des communications fiables dans les secteurs maritime, logistique, de la sécurité publique, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

« Ubiqconn Technology s'est engagé à permettre une connectivité omniprésente qui permet aux industries de fonctionner sans frontières », déclare Paul Hsieh, CEO d'Ubiqconn Technology. « En reliant le sol et l'espace, nous façonnons l'avenir des communications résilientes et intelligentes pour la région Asie-Pacifique et au-delà. »

S'appuyant sur des bases solides en matière de fabrication électronique et d'intégration de systèmes, Ubiqconn Technology encourage la collaboration entre l'industrie, le gouvernement et les universités pour favoriser l'intégration verticale de bout en bout, de la conception de puces et de modules de communication terrestres aux plateformes d'applications spatiales avancées. En participant à l'APSCC 2025, Ubiqconn vise à renforcer les partenariats mondiaux dans la chaîne de valeur des satellites et à consolider sa position de leader dans l'écosystème spatial de la région Asie-Pacifique.

À propos d'Ubiqconn Technology

Ubiqconn Technology est un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité mobile et satellitaire robustes, offrant des services à valeur ajoutée dans des secteurs critiques tels que la communication par satellite, le secteur maritime, la mobilité intelligente robuste et le secteur public. Guidée par la vision de la « connectivité omniprésente », Ubiqconn met l'accent sur la réflexion centrée sur l'utilisateur, les stratégies agiles de commercialisation et l'excellence en matière d'ingénierie pour aider ses clients à relever les défis du monde réel et à donner vie à l'innovation.

