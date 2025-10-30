Ubiqconn Technology rückt auf der APSCC 2025 ins Rampenlicht und fördert die globale Zusammenarbeit im Bereich SATCOM-fähiger Mobilität

Allgegenwärtige Konnektivität vereint weltweit führende Satellitenunternehmen, um die Zukunft der Raumfahrtindustrie zu gestalten

TAIPEI, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology, ein führender Anbieter von SATCOM-fähigen Mobilitäts- und robusten Computing-Lösungen, wird auf der APSCC 2025 Conference (Asia-Pacific Space Community Council Conference 2025) vom 4. bis 6. November im Taipei Marriott Hotel im Rampenlicht stehen. Unter dem Motto „Ubiquitous Connectivity – Powering the Last Mile with SATCOM-Ready Mobility" (Allgegenwärtige Konnektivität – SATCOM-fähige Mobilität für die letzte Meile) wird Ubiqconn seinen innovativen Ansatz zur Integration von terrestrischer Kommunikation, Mobile Computing und Satellitenanwendungen vorstellen. Mit dieser Präsentation möchte das Unternehmen globale Raumfahrtkommunikations-Ökosysteme miteinander verbinden und seine Mission bekräftigen, nahtlose, grenzenlose Konnektivität über Branchen und Regionen hinweg zu ermöglichen.

Als wichtiger Mitveranstalter der APSCC 2025 bringt Ubiqconn Technology fundiertes Branchenwissen ein und fördert die sektorübergreifende Zusammenarbeit, um Taiwans Rolle als strategischer Akteur in der Weltraumwirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum zu stärken. Die dreitägige Konferenz versammelt Experten aus über 25 Ländern und befasst sich mit Themen wie der Zusammenarbeit zwischen GEO-, MEO- und LEO-Orbitalbahnen, KI-gesteuerten Satellitenoperationen, der Integration von 5G NTN und nachhaltiger Weltraumentwicklung. Damit markiert Taiwan seinen offiziellen Eintritt in das globale Satellitennetzwerk.

Mit der Vision „Ubiquitous Connectivity" (allgegenwärtige Konnektivität) arbeitet Ubiqconn Technology kontinuierlich am Aufbau eines integrierten Ökosystems, das Boden- und Orbitalnetze miteinander verbindet. Sein Produktportfolio umfasst Satellitengateways, SATCOM-Antennen, Bordcomputer, robuste Tablets und unbemannte Bodenkontrollsysteme, die eine zuverlässige Kommunikation in den Bereichen Schifffahrt, Logistik, öffentliche Sicherheit, Bergbau und Landwirtschaft ermöglichen.

„Ubiqconn Technology hat es sich zum Ziel gesetzt, eine allgegenwärtige Konnektivität zu ermöglichen, die es Branchen ermöglicht, ohne Grenzen zu operieren", erklärte Paul Hsieh, Geschäftsführer von Ubiqconn Technology. „Durch die Verbindung von Boden und Weltraum gestalten wir die Zukunft einer widerstandsfähigen und intelligenten Kommunikation für den asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus."

Aufbauend auf einer soliden Grundlage in der Elektronikfertigung und Systemintegration fördert Ubiqconn Technology die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Wissenschaft, um eine durchgängige vertikale Integration voranzutreiben – vom Chipdesign und terrestrischen Kommunikationsmodulen bis hin zu fortschrittlichen Weltraumanwendungsplattformen. Durch die Teilnahme an der APSCC 2025 möchte Ubiqconn globale Partnerschaften entlang der gesamten Satelliten-Wertschöpfungskette stärken und seine Führungsposition im Raumfahrt-Ökosystem im asiatisch-pazifischen Raum festigen.

Ubiqconn Technology ist ein führender Anbieter robuster mobiler und satellitengestützter Konnektivitätslösungen, der Mehrwertdienste für kritische Sektoren wie Satellitenkommunikation, Schifffahrt, robuste intelligente Mobilität sowie Behörden anbietet. Geleitet von der Vision „Ubiquitous Connectivity" (allgegenwärtige Konnektivität) setzt Ubiqconn auf nutzerzentriertes Denken, agile Markteinführungsstrategien und technische Spitzenleistungen, um Kunden bei der Lösung realer Herausforderungen zu unterstützen sowie Innovationen zum Leben zu erwecken.

