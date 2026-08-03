UD info lance des solutions tout en un de cartes SD et microSD de qualité industrielle

Personnalisation de micrologiciel et garantie d'approvisionnement à long terme, pensées pour répondre aux exigences spécifiques à chaque application sur l'ensemble des marchés verticaux

NOUVEAU TAPEI, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- UD info a présenté ses toutes dernières solutions de cartes SD et microSD de qualité industrielle, conçues pour aider les clients à répondre aux besoins en stockage spécifiques à leurs applications grâce à la personnalisation de micrologiciel, à une nomenclature fixe et à un engagement d'approvisionnement à long terme. UD info propose une solution de stockage industrielle tout en un différente des cartes mémoire standard disponibles dans le commerce, qui aide les clients à surmonter les difficultés liées à la qualification complexe des systèmes, au manque de flexibilité des micrologiciels et à l'incertitude de l'approvisionnement.

UD info introduced the latest industrial-grade SD and microSD card solutions, designed to help customers address application-specific storage requirements through firmware customization, fixed BOM support, and long-term supply commitment.

« De nombreuses cartes SD et microSD existant sur le marché sont conçues sur la base de spécifications destinées au grand public, qui ne répondent pas toujours pleinement aux exigences des environnements d'application industriels », déclare Gibson Chen, président de UD info. « Nous souhaitons mettre à profit nos solides compétences en ingénierie des micrologiciels afin d'aider nos clients à simplifier la qualification, à améliorer la fiabilité des systèmes et à bénéficier d'un approvisionnement stable tout au long du cycle de vie des produits. »

L'un des principaux atouts des solutions de UD info réside dans la personnalisation au niveau du micrologiciel. L'équipe d'ingénieurs de UD info est en mesure d'optimiser le fonctionnement du micrologiciel selon la charge de travail et les besoins de chaque client en matière d'intégration de système. Cela permet de relever les défis spécifiques à chaque application, tels que la consommation d'énergie ou le comportement d'écriture, notamment pour les drones utilisés dans le cadre d'inspections aériennes, d'activités de cartographie, de surveillance et d'opérations sur le terrain, où l'enregistrement stable des données et la capture fiable d'images sont essentiels.

Afin de répondre aux besoins des applications industrielles de pointe, les solutions de cartes SD et microSD de UD info peuvent également être configurées avec des fonctionnalités optionnelles comme la personnalisation des identifiants de produit et de fournisseur, la personnalisation de l'adressage par bloc logique, la surveillance de l'état de santé via la technologie S.M.A.R.T. (autosurveillance, analyse et rapport), la protection en écriture au niveau du matériel ou encore l'effacement sécurisé. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer l'intégration de système, favorisent la maintenance proactive, empêchent toute modification non autorisée des données et facilitent le nettoyage sécurisé des données.

UD info travaille aussi avec une nomenclature fixe afin de garantir la cohérence des configurations matérielles et micrologicielles qualifiées tout au long du cycle de vie des produits. La gamme de produits comprend des modèles 3D TLC d'une capacité pouvant atteindre 256 Go, ainsi que des modèles 3D pSLC conçus pour les déploiements impliquant des opérations d'écriture intensives ou dans des environnements difficiles. La série pSLC prend en charge une plage de températures de fonctionnement étendue, allant de -40 °C à 85 °C, et UD info travaille actuellement à la mise au point de solutions de cartes SD et µSSD pouvant supporter des températures jusqu'à 105 °C.

Des échantillons destinés aux clients seront disponibles à partir d'août 2026. Prenez contact avec UD info pour demander des échantillons ou discuter de vos besoins en matière de personnalisation de micrologiciel.

https://youtu.be/LyyP5d480Tg

À propos de UD info

UD info est un fabricant taïwanais de solutions de stockage de qualité industrielle : disques SSD, cartes SD et microSD, puces eMMC, clés USB et modules DRAM (mémoire vive dynamique). UD info met ses solides compétences en ingénierie des micrologiciels et son engagement d'approvisionnement à long terme au service des marchés mondiaux de l'automatisation industrielle, des transports, du médical, de l'énergie, de l'aérospatiale et de l'informatique embarquée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.udinfo-tech.com/

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