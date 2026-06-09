Ukrainian Armor fait progresser les systèmes terrestres sans pilote et envisage une coopération avec l'Europe dans le domaine de la technologie de la défense

KYIV, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ukrainian Armor, la plus grande entreprise privée de défense en Ukraine, augmente sa production de systèmes terrestres sans pilote et considère le marché européen comme une direction clé pour la coopération en matière de défense et de technologie.

UGV “Protector” by Ukrainian Armor

Le fleuron de l'entreprise, le véhicule terrestre sans pilote Protector, fait partie d'une stratégie plus large visant à robotiser le champ de bataille et à déployer des technologies asymétriques qui réduisent les risques pour le personnel. Protector est conçu pour des missions de logistique, d'évacuation et de soutien dans des environnements à haut risque. La plateforme peut transporter jusqu'à 1 000 kg de marchandises, opérer sur des terrains difficiles et accomplir des tâches dans des zones de menace où les véhicules conventionnels sont dangereux ou limités.

L'une de ses principales applications est l'évacuation des victimes des zones menacées sans mettre en danger la vie du personnel médical et de secours. Dans une guerre où chaque mission de récupération d'un blessé peut coûter la vie à l'équipe d'évacuation, la plateforme robotique sauve ceux qui sauvent les autres.

Le système a été développé autour des besoins réels du front : la livraison de munitions et de fournitures, l'évacuation médicale et le soutien aux unités avancées. Toutes les solutions ont été développées en communication constante avec les militaires, sur la base de l'expérience du combat et du retour d'information provenant directement du champ de bataille.

« L'Europe investit aujourd'hui massivement dans la défense, mais la guerre moderne a montré que l'un des domaines les plus critiques reste la logistique du dernier kilomètre dans la zone de menace. L'Ukraine a acquis une expérience pratique unique dans ces conditions, et nous sommes prêts à partager non seulement un produit, mais aussi des solutions technologiques déjà éprouvées sur le champ de bataille. Nous voyons un grand potentiel dans le développement conjoint de technologies avec des partenaires européens, de la coproduction à l'intégration de solutions ukrainiennes dans la nouvelle architecture de sécurité européenne », a déclaré Vladyslav Belbas, PDG d'Ukrainian Armor.

L'entreprise souligne également l'important potentiel de double usage de la plateforme Protector, qui peut servir non seulement à des tâches militaires mais aussi civiles : dans les zones difficiles d'accès, la réponse aux catastrophes, la logistique humanitaire et le soutien aux infrastructures critiques.

Ukrainian Armor continue de développer la coopération internationale et travaille sur de nouvelles formes de partenariat avec des fabricants et des entreprises de défense européens.

À propos de la société

Ukrainian Armor est le plus grand fabricant d'armes privé d'Ukraine. Elle produit des véhicules blindés Varta et Novator, des mortiers et des obus de mortier, fournit des châssis pour l'obusier automoteur Bohdana et est un contractant pour les composants des systèmes de missiles Neptune et du MLRS Vilkha. Elle développe des systèmes aériens et terrestres sans pilote, dont le Protector, et fabrique des munitions d'artillerie de différents calibres. L'entreprise développe activement la coopération internationale, notamment la production conjointe de munitions de calibre OTAN avec la société tchèque Czechoslovak Group.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2995982/Ukrainian_Armor_UGV_Protector.jpg

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