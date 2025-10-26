Un juriste australien parmi les experts mondiaux réunis à Bruxelles pour faire progresser la sécurité de la recherche

LISMORE, Australie, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ --Le chercheur australien Dr Brendan Walker-Munro prendra part à la Conférence européenne sur la sécurité de la recherche (28 – 30 octobre, Bruxelles), aux côtés d'experts internationaux, pour débattre des moyens de renforcer l'intégrité, la transparence et la confiance dans les partenariats scientifiques mondiaux.

Maître de conférences en droit à Southern Cross University, le Dr Walker-Munro s'intéresse à la façon dont les gouvernements et les universités peuvent concilier collaboration ouverte et sécurité nationale. Ses travaux récents analysent notamment comment l'approche coordonnée de l'Union européenne en matière de sécurité de la recherche pourrait inspirer les politiques publiques dans d'autres régions, dont l'Australie.

"L'Europe montre à quoi peut ressembler une approche mature et équilibrée de la sécurité de la recherche", souligne le Dr Walker-Munro.

"En intégrant des attentes claires, de la transparence et une coopération transfrontalière, l'Union européenne contribue à garantir que la recherche mondiale reste à la fois ouverte et protégée."

À Bruxelles, le chercheur en droit australien interviendra dans deux sessions majeures : l'une consacrée à la manière dont les universités peuvent évaluer de façon responsable leurs partenariats internationaux sans disposer de renseignements de sécurité nationaux, et l'autre à la possibilité pour l'Australie et le Canada d'harmoniser leurs approches et de bâtir un "réseau universitaire des Five Eyes" pour favoriser l'échange d'expertise entre institutions partenaires.

Selon le Dr Walker-Munro, le rôle moteur de l'Union européenne dans ce domaine établit un précédent essentiel pour la communauté mondiale de la recherche.

"Les discussions menées à Bruxelles influencent la manière dont les pays envisagent la sécurité de la recherche", estime-t-il.

"L'approche collaborative et transparente de l'UE est un modèle dont s'inspirent de nombreuses nations."

À propos du Dr Brendan Walker-Munro

Dr Brendan Walker-Munro est maître de conférences en droit à Southern Cross University (Australie). Ses recherches portent sur la gouvernance scientifique, le droit de la sécurité nationale et la liberté académique. Il a publié, entre autres, dans ASPI, InnovationAus et Security Challenges.

Le Dr Walker-Munro sera en Belgique à partir du dimanche 26 octobre. Pour les demandes d'entretien, veuillez contacter [email protected]