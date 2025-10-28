Australische jurist vergezelt wereldwijde experts in Brussel om de dialoog rond veiligheidsonderzoek te bevorderen

LISMORE, Australië, 28 oktober, 2025 /PRNewswire/ -- De Australische jurist Dr. Brendan Walker-Munro zal samen met vooraanstaande internationale experts op de EU-conferentie over onderzoeksveiligheid (28-30 oktober, Brussel) inzichten delen over hoe universiteiten de integriteit, transparantie en het vertrouwen in onderzoek in wereldwijde partnerschappen kunnen versterken.

Dr. Walker-Munro is universitair hoofddocent aan de Southern Cross University en onderzoekt hoe overheden en universiteiten open samenwerking en nationale veiligheid met elkaar in balans kunnen brengen. Zijn recente onderzoek richt zich op de vraag hoe modellen uit Europa – vooral de gecoördineerde aanpak van de EU op het gebied van onderzoeksveiligheid – kunnen bijdragen aan de beleidsontwikkeling in andere regio's, waaronder Australië.

"Europa laat zien hoe een volwassen en evenwichtige benadering van onderzoeksbeveiliging eruit kan zien," zegt Dr. Walker-Munro.

"Door duidelijke verwachtingen, transparantie en grensoverschrijdende samenwerking te verankeren, bevordert de EU dat wereldwijd onderzoek zowel open als veilig blijft."

Tijdens de conferentie neemt Dr. Walker-Munro deel aan twee belangrijke discussies: Als eerste punt wordt onderzocht hoe universiteiten op verantwoorde wijze internationale partnerschappen kunnen beoordelen zonder toegang tot binnenlandse veiligheidsinformatie. In het tweede debat wordt besproken hoe Australië en Canada hun aanpak op elkaar kunnen afstemmen en een "Five Eyes universitair netwerk" kunnen opzetten om kennis te delen tussen verwante instellingen.

Dr. Walker-Munro gaf aan dat het leiderschap van de EU op dit gebied een belangrijk precedent schept voor de wereldwijde onderzoeksgemeenschap.

"De gesprekken in Brussel geven vorm aan hoe landen over de hele wereld denken over onderzoeksbeveiliging," zegt hij.

"De coöperatieve, transparante aanpak van de EU is een model waar veel landen van willen leren."

Over Dr Brendan Walker-Munro

Dr Walker-Munro is hoofddocent Rechten aan de Southern Cross University. Zijn werk richt zich op onderzoeksbestuur, nationale veiligheidswetgeving en academische vrijheid. Hij heeft gepubliceerd bij ASPI, InnovationAus en Security Challenges.