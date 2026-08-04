Une décennie à repousser les limites : AKKO célèbre son 10e anniversaire avec de nouveaux produits destinés au marché européen et une présentation au salon IFA 2026

SHENZHEN, Chine, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Il y a dix ans, la marque AKKO était déjà convaincue que des périphériques de qualité devaient être bien plus que de simples outils, mais devaient faire le lien entre productivité, créativité et expression personnelle.

AKKO unveils its new 5075V5 ISO keyboards for the European market as part of its 10th anniversary celebration

Au cours de la dernière décennie, l'univers des ordinateurs de bureau a beaucoup évolué. Alors que le travail, le jeu, la création et le divertissement sont de plus en plus imbriqués, les utilisateurs attendent des périphériques qu'ils offrent des performances élevées, s'adaptent à différents contextes, s'intègrent naturellement dans leur quotidien et reflètent leur style personnel. AKKO ne cesse de repousser les limites en matière de produits, de technologies et d'expérience. Des claviers mécaniques à un écosystème complet pour ordinateur de bureau, AKKO continue de se concentrer sur les besoins réels des utilisateurs, en trouvant le juste équilibre entre performances, esthétique et personnalisation, afin de concilier la technologie avec tous les modes de vie.

Pour célébrer son 10e anniversaire, AKKO lance de nouveaux produits en Europe. Les nouveaux claviers ISO 5075 et 5108 proposent des configurations mécaniques et à commutateur magnétique V5 de nouvelle génération. Conçus pour les dispositions de clavier européennes conformes à la norme ISO, ils existent en versions adaptées aux langues allemande, française, espagnole et à d'autres langues, ce qui rend le travail, la création et le jeu de compétition plus naturels.

Les modèles mécaniques intègrent un circuit imprimé à fente pour chaque touche et une plaque en polycarbonate souple qui assure un toucher plus doux. Cinq couches d'amortissement interne réduisent les bruits de cavité et la résonance structurelle pour produire un son plus pur et plus riche, ainsi qu'une sensation de frappe plus délicate. Les touches moulées aux angles organiques imprimées par sublimation portent des inscriptions durables, tandis qu'une batterie de 8 000 mAh permet une utilisation sans fil prolongée.

Pour les joueurs de haut niveau, les modèles V5 à effet Hall offrent une précision de déclenchement rapide (0,001 mm) et un taux de sondage de 8 K, aussi bien en mode filaire qu'en mode sans fil à 2,4 GHz, afin d'accélérer les réactions lors de changements de direction brusques et d'actions répétées. Un support à joint d'étanchéité et une plaque en aluminium assurent une détection magnétique stable tout en atténuant la sensation de rigidité souvent associée aux claviers magnétiques. L'éclairage RVB à deux positions crée un effet visuel plus riche et plus nuancé, tandis que la batterie de 10 000 mAh garantit jusqu'à 32 heures d'utilisation sans fil continue avec l'éclairage RVB réglé à pleine luminosité.

La souris de jeu sans fil Echo et le casque de jeu VERGE S9 Master feront leur entrée en Europe afin de créer un écosystème immersif complet pour ordinateur de bureau, couvrant les périphériques d'entrée et les commandes pour la productivité, la compétition et le divertissement.

AKKO mettra en avant ses nouveaux produits au salon IFA 2026, qui se tiendra à Berlin en septembre prochain (hall 7.2b, stand 110).

Au-delà du thème de l'anniversaire d'AKKO, l'ambition de repousser les limites témoigne de l'engagement de la marque dans les domaines de la technologie, du design et de l'expérience. Avec ses utilisateurs dans le monde entier, AKKO continuera à rechercher des expériences plus libres et plus personnalisées dans les configurations de bureau, afin d'aider chacun à créer son propre espace numérique.

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