Une enquête révèle que les cadres financiers s'attendent à une récession, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas préparés

Les personnes interrogées réalisent d'importantes réductions budgétaires par le biais de solutions traditionnelles de gestion des dépenses, ce qui peut compliquer la conduite d'une entreprise en période de récession

SAN MATEO, Californie, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Coupa Software (NASDAQ : COUP) a annoncé les résultats d'une étude mondiale menée auprès de directeurs financiers et de cadres financiers supérieurs qui a trouvé que la majorité (87 pour cent) des personnes interrogées croient qu'une récession est probable et que plus de la moitié (53 pour cent) s'attendent à ce qu'elle dure six mois ou plus. Cependant, alors que ces dirigeants font face à l'idée d'une récession imminente, les résultats montrent que leurs préparatifs actuels pourraient ne pas être suffisants pour gérer la situation à venir.

En période de conjecture favorable, les entreprises privilégient la croissance du chiffre d'affaires, mais dans une période de déclin, l'accent est rapidement placé sur la rentabilité, ce qui met la pression sur les stratégies de gestion des dépenses d'une entreprise. Une enquête menée auprès de plus de 650 acteurs majeurs internationaux du secteur de la finance a découvert que les entreprises pourraient ne pas disposer actuellement des bonnes stratégies de gestion des dépenses et pourraient ainsi commettre des erreurs lors de la prise de décisions d'affaires critiques.

Cette enquête a constaté que :

56 pour cent des personnes interrogées déclarent que leur principale préoccupation aujourd'hui est le risque financier

70 pour cent des personnes interrogées limitent les coûts en réalisant des coupes larges ou au niveau des services au cours des 6 à 12 prochains mois

au cours des 6 à 12 prochains mois Une majorité d'entre elles (76 pour cent) sont tributaires de méthodes traditionnelles ou obsolètes pour gérer leurs dépenses d'affaires

Et seulement 23 pour cent utilisent une seule solution de gestion unifiée des dépenses pour gérer leurs dépenses d'affaires

pour gérer leurs dépenses d'affaires 83 pour cent sont préoccupées par la santé de leurs fournisseurs ou des fournisseurs de leurs fournisseurs

« Les résultats de cette enquête sont révélateurs et illustrent l'importance cruciale de veiller à ce que les équipes financières aient la visibilité des dépenses et les perspectives des fournisseurs dont elles ont besoin pour prendre les bonnes décisions et établir les bons contrôles avec confiance, » a déclaré Rob Bernshteyn, président du conseil d'administration et PDG de Coupa. « Cette situation d'incertitude étant susceptible de continuer, le moment est venu pour les entreprises d'adopter une solution complète pour établir la résilience des dépenses d'affaires pour toutes les conditions de marché. »

Se préparer à une récession

Afin d'établir la résilience avec vos dépenses d'affaires, les organisations doivent :

Investir dans la bonne technologie : choisir une solution technologique qui offre une gamme complète et unifiée d'applications sur cloud, offrant la visibilité et le contrôle de toutes les transactions au sein de l'entreprise.

choisir une solution technologique qui offre une gamme complète et unifiée d'applications sur cloud, offrant la visibilité et le contrôle de toutes les transactions au sein de l'entreprise. Établir des relations stratégiques avec les fournisseurs : comprendre la santé de vos fournisseurs est essentiel en période d'incertitude ; la performance, ainsi que le risque de chaque fournisseur peuvent avoir un impact significatif sur les dépenses de votre entreprise. Une fois la période difficile terminée, vous aurez besoin de ces fournisseurs pour vous aider à remettre votre entreprise sur la bonne voie.

comprendre la santé de vos fournisseurs est essentiel en période d'incertitude ; la performance, ainsi que le risque de chaque fournisseur peuvent avoir un impact significatif sur les dépenses de votre entreprise. Une fois la période difficile terminée, vous aurez besoin de ces fournisseurs pour vous aider à remettre votre entreprise sur la bonne voie. Mettre l'accent sur l'agilité future : alors que de nombreuses entreprises sont encore actuellement préoccupées par leur survie, les plus intelligentes seront attentives à l'évolution de la situation lors de la reprise de l'économie. Les entreprises doivent être prêtes à rapidement embaucher du personnel, à augmenter les commandes de marchandises et, de manière générale, à augmenter la productivité. Ces changements devront se produire rapidement, organisez-vous donc dès à présent pour les mettre en œuvre.

Pour en savoir plus sur la façon dont Coupa peut aider votre entreprise à atteindre une plus grande visibilité et un contrôle plus important concernant vos dépenses d'affaires, rendez-vous sur coupa.com.

Méthodologie de l'enquête

Ce rapport d'analyse d'enquête réalisé par Sapio est basé sur une enquête menée auprès de 667 décisionnaires supérieurs du secteur de la finance travaillant au sein d'entreprises de plus de 500 employés dont le siège est basé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans le reste du monde (Argentine, Canada, Inde, Mexique, Singapour ou Afrique du Sud). L'enquête a été commanditée et menée par Coupa en mai 2020.

À propos de Coupa Software

Coupa fournit aux entreprises du monde entier la visibilité et le contrôle dont elles ont besoin pour dépenser plus intelligemment et de manière plus sûre. Pour en savoir plus sur la façon dont Coupa peut vous aider à dépenser plus intelligemment, rendez-vous sur www.coupa.com. Découvrez plus d'informations sur le blog de Coupa ou suivez @Coupa sur Twitter.

