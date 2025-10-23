L'effet du réseau Coupa : plus de 14 milliards de dollars d'économies dans un contexte d'inflation et d'incertitude commerciale

La gestion des réseaux de Coupa pour des transactions représentant plus de 472 milliards de dollars dans la région EMEA permet à des leaders tels qu'AstraZeneca, Deliveroo et Revolut de réaliser des gains d'efficacité et de marge considérables

PARIS, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Coupa, la plateforme d'IA leader pour la gestion des dépenses globales, a permis de réaliser plus de 14 milliards de dollars d'économies au cours de l'année écoulée1 à des entreprises de premier plan de la région EMEA, dans l'un des environnements économiques les plus volatils de ces dernières décennies. L'inflation, les droits de douane, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les nouvelles réglementations ESG érodent les marges et obligent les dirigeants à trouver de nouveaux moyens de croissance.

Au cours de l'année écoulée, Coupa a géré des transactions de dépenses commerciales s'élevant à plus de 472 milliards de dollars à travers son réseau dans la région EMEA, ce qui souligne à quel point l'IA et l'apprentissage automatique sont devenus essentiels pour soutenir la réussite commerciale. Avec 162 relations clients nouvelles ou renforcées au premier semestre de l'année 2026, Coupa aide les entreprises les plus innovantes d'Europe à accélérer leur croissance alors qu'elles font face à l'incertitude.

Ces résultats ne se limitent pas à des chiffres : un changement fondamental dans la manière dont la croissance est réalisée.

Dans toute l'Europe, les dirigeants redéfinissent la croissance. Ils s'adaptent rapidement, investissent judicieusement et font en sorte que chaque euro compte. Pour accompagner cette évolution, Coupa réunit la finance, l'approvisionnement et la chaîne logistique sur une seule et même plateforme native IA. Cela crée quatre opportunités de croissance clés :

n°1 : transformer les dépenses quotidiennes en avantage stratégique

La plateforme Source-to-Pay de Coupa transforme les transactions quotidiennes en une source d'avantage concurrentiel en apportant visibilité, contrôle et conformité dans toutes les catégories de dépenses.

Le succès de Deliveroo est un bon exemple de cet impact. Alors que l'entreprise se développait rapidement sur les différents marchés, les processus d'approvisionnement fragmentés entraînaient des dépenses incontrôlées et une lenteur dans la prise de décision. Avec Coupa, Deliveroo a centralisé l'approvisionnement sur une plateforme unique, a obtenu une visibilité en temps réel sur l'ensemble des marchés et a intégré la conformité dans ses opérations. L'approvisionnement est passé d'une fonction back-office à un moteur de croissance.

n°2 : construire la résilience de la chaîne d'approvisionnement dès le départ

La solution Design-to-Pay de Coupa aide des entreprises comme Aldi Süd, Nestlé et Schneider Electric à équilibrer l'efficacité avec la résilience et la durabilité : la modélisation des chaînes d'approvisionnement, l'évaluation comparative des fournisseurs et le renforcement de la résilience.

Sanofi a transformé l'approvisionnement en produits de santé grand public grâce à Coupa, en supprimant les processus incohérents et basés sur le papier qui ralentissaient la croissance. En déployant les solutions d'approvisionnement stratégique et de gestion du cycle de vie des contrats de Coupa, Sanofi a normalisé 90 % de ses processus, a atteint 100 % de dépenses garanties par des bons de commande et a éliminé les inefficacités liées à la paperasserie. Le résultat : une visibilité mondiale, une gouvernance plus forte, un approvisionnement plus rapide et une chaîne d'approvisionnement conçue pour soutenir l'expansion.

n°3 : unifier les opérations financières et GTM pour plus d'agilité

Coupa unifie la rapidité et le contrôle des opérations financières et d'approvisionnement sur une seule plateforme, en alignant les responsables financiers et les équipes d'approvisionnement sur une seule source de vérité pour les dépenses, ce qui est particulièrement important pour les entreprises à croissance rapide.

Alors que Revolut se développait rapidement dans plus de 22 pays, la fintech était confrontée à des flux de travail de demande lents et fragmentés, ainsi qu'à des risques de conformité. Avec Coupa, Revolut gère désormais 80 % de ses dépenses globales par l'intermédiaire de la plateforme et compte plus de 1 000 utilisateurs dans le monde. Le système unifié a donné à l'entreprise la visibilité et le contrôle nécessaires pour renforcer la surveillance financière, garantir la conformité au niveau mondial et établir une base évolutive pour une croissance continue.

« Cette transformation nous permet d'évoluer efficacement tout en conservant l'innovation et l'agilité qui caractérisent Revolut », déclare Lauren Richards, responsable mondial de l'approvisionnement chez Revolut.

n°4 : IA : transformer l'intelligence pilotée par l'IA en meilleurs résultats commerciaux et en croissance

Les capacités natives IA de Coupa, qui couvrent le sourcing, l'intelligence contractuelle, la détection des fraudes et la modélisation de la chaîne logistique, entre autres, permettent aux entreprises de passer de contrôles réactifs à des prises de décision proactives qui produisent de meilleurs résultats commerciaux. En analysant plus de 8 000 milliards de dollars de données de dépenses mondiales et d'informations provenant de plus de dix millions de fournisseurs, Coupa AI aide les dirigeants à transformer l'intelligence en actions rentables.

Uber s'est appuyé sur Coupa AI pour analyser les opportunités de sourcing dans l'ensemble de ses opérations mondiales. Grâce aux benchmarks optimisés par l'IA de Coupa, Uber a identifié 24,6 millions de dollars de gains d'efficacité en matière de sourcing, accélérant ainsi la réalisation d'économies tout en poursuivant sa rapide croissance internationale.

« Chaque euro et chaque livre compte en ce moment », déclare João Paulo da Silva, président régional, EMEA et APAC, Coupa. « Les entreprises qui prospèrent sont celles qui savent exactement où va leur argent et qui peuvent prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement. Il ne s'agit pas d'acheter moins cher, mais de s'approvisionner et de gérer intelligemment. Grâce à l'IA, à l'automatisation et à l'intelligence collective de milliers de clients mondiaux, Coupa aide les entreprises à transformer la visibilité des dépenses en économies mesurables, en résilience et en croissance. »

En savoir plus sur la façon dont la plateforme de gestion totale des dépenses de Coupa, basée sur l'IA, modifie la façon dont les entreprises achètent et vendent de manière plus efficace.

À propos de Coupa

Coupa est la première plateforme d'IA pour la gestion des dépenses globales. Grâce à son ensemble de données fiables, générées par la communauté et représentant 8 000 de dollars, Coupa réunit des agents IA autonomes, un réseau de plus de dix millions d'acheteurs et de fournisseurs, ainsi que des applications de premier plan sur une plateforme unifiée pour automatiser le processus d'achat et se connecter aux clients d'une manière inédite. With Coupa, you'll make margins multiply™ (Avec Coupa, vous allez multiplier vos marges). Pour en savoir plus, consultez le site coupa.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (Twitter) .

1 Août 2024 à septembre 2025

