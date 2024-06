Une étude réalisée pour LiveJasmin révèle que les femmes recherchent la flexibilité et l'indépendance financière qu'offre le métier de modèle webcam 

La plateforme lance des initiatives sans précédent entre le 12 et le 18 juin pour offrir des opportunités financières et un soutien de carrière aux futures modèles webcam.

LUXEMBOURG, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- LiveJasmin, la plateforme de streaming premium pour adultes, primée à de nombreuses reprises, et qui est aussi l'un des sites web les plus visités au monde, annonce aujourd'hui sur www.cammodelday.com des offres et des initiatives pour la communauté des modèles webcam à l'occasion de la Journée internationale qui leur est dédiée. Introduite pour la première fois le 15 juin de l'année dernière par LiveJasmin, cette journée est dédiée à la célébration des modèles webcams du monde entier et à la création d'un mouvement autour de l'impact positif que cette profession a eu sur les modèles et les membres du monde entier.

LiveJasmin Study Finds Women Want the Flexibility and Financial Independence Cam Modeling Provides

Selon une étude récente pour LiveJasmin menée aux Etats-Unis, de nombreuses femmes sont à la recherche d'une carrière plus épanouissante que celles proposées par les emplois "traditionnels" et seraient disposées à se lancer dans une carrière de modèle webcam. Parmi les principaux enseignements de cette étude :

63% ne pensent pas qu'un emploi traditionnel puisse leur apporter une sécurité financière

75 % gagnent moins de 5 000 dollars par mois dans un emploi traditionnel et la plupart souhaitent un revenu mensuel compris entre 5 000 et 10 000 dollars .

par mois dans un emploi traditionnel et la plupart souhaitent un revenu mensuel compris entre 5 10 . 70 % souhaitent une indépendance financière et des horaires de travail flexibles, et 81 % veulent être leur propre patron, autant d'éléments qu'un emploi de modèle webcam peut leur apporter.

60 % deviendraient modèles webcam si cela signifiait une stabilité financière.

La plupart des personnes ayant répondu à l'enquête pensent que les modèles webcams gagnent entre 51 000 et 100 000 dollars par an, mais en réalité, sur LiveJasmin, elles peuvent gagner plus de 250 000 dollars , et beaucoup d'entre elles atteignent même plus d'un million de dollars.

100 par an, mais en réalité, sur LiveJasmin, elles peuvent gagner plus de 250 , et beaucoup d'entre elles atteignent même plus d'un million de dollars. 84 % ont un point de vue positif ou neutre sur l'industrie du modeling webcam.

À la lumière de ces résultats et dans le prolongement de ses initiatives en faveur de l'indépendance financière, LiveJasmin profite de la Journée internationale des modèles webcam pour lancer sa Top Model Academy. Ce programme de mentorat personnalisé offre des revenus garantis et accompagne pas à pas les modèles qui rejoignent la plateforme afin de maximiser leurs revenus.

Toute personne originaire des Etats-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, d'Australie et du Canada, s'inscrivant comme modèle sur LiveJasmin entre le 12 et le 18 juin et qui répondra aux conditions générales de cette promotion, bénéficiera des avantages suivants :

Un revenu garanti pour 3 périodes (de 2 semaines chacune), totalisant plus de 6000 $ par mois et au moins 9000 $ sur 6 semaines.

D'une chance supplémentaire de doubler leurs revenus grâce à un bonus de bienvenue de 100 %.

Cette offre sans précédent est destinée à soutenir le début d'une carrière de modèle sur la plateforme et n'en est que le tout début.

"Notre objectif est de permettre aux modèles webcam d'atteindre leur plein potentiel et nos nombreux millionnaires en sont le meilleur témoignage", a déclaré Zsolt Theiss-Balazs, Directeur produit de LiveJasmin.

"Grâce à ce métier, je gagne aujourd'hui plus que ce que j'aurais pu imaginer dans toute ma vie !", déclare le modèle ElizaBurset sur LiveJasmin

Prêt à commencer votre nouvelle aventure ? Pour en savoir plus sur LiveJasmin et sur la Journée internationale des modèles webcams, rendez-vous sur www.cammodelday.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2436951/FR_ICMD_2024.jpg