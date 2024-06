LiveJasmin onderzoek wijst uit dat vrouwen de flexibiliteit en financiële onafhankelijkheid zoeken die webcam-modellenwerk biedt

Het bedrijf lanceert van 12-18 juni ongekende initiatieven om toekomstige webcam-modellen financiële mogelijkheden en carrièreondersteuning te bieden.

LUXEMBURG, 13 juni 2024 /PRNewswire/ -- LiveJasmin, het bekroonde #1 premium adult streaming platform en een van de meest bezochte websites ter wereld, kondigt vandaag op www.cammodelday.com aanbiedingen en initiatieven aan voor de webcam-modellengemeenschap om International Cam Model Day te vieren. Deze feestdag, vorig jaar geïntroduceerd op 15 juni door LiveJasmin, is gewijd aan het vieren van webcam-modellen van over de hele wereld en het creëren van een beweging rond de positieve impact die dit beroep heeft op modellen en leden over de hele wereld.

LiveJasmin Study Finds Women Want the Flexibility and Financial Independence Cam Modeling Provides

Volgens een recent onderzoek van LiveJasmin in de VS zijn veel vrouwen op zoek naar een carrière die meer voldoening geeft dan een traditionele baan en willen ze aan de slag als webcam-model:

63% denkt niet dat een traditionele baan financiële zekerheid kan bieden

75% verdient minder dan $ 5k per maand in een traditionele baan en de meesten willen een maandelijks inkomen tussen $ 5k en $ 10k .

per maand in een traditionele baan en de meesten willen een maandelijks inkomen tussen en . 70% wil financiële onafhankelijkheid en flexibele werktijden en 81% wil eigen baas zijn, allemaal elementen die een baan als webcam-model kan bieden.

60% zou webcam-model worden als dat financiële stabiliteit zou betekenen.

De meeste respondenten gaan ervan uit dat webcam-modellen slechts tussen de $ 51.000 en $ 100.000 per jaar verdienen, maar in werkelijkheid kunnen ze op LiveJasmin meer dan $ 250.000 verdienen en velen zelfs meer dan $ 1 miljoen.

en per jaar verdienen, maar in werkelijkheid kunnen ze op LiveJasmin meer dan verdienen en velen zelfs meer dan 1 miljoen. 84% heeft een positieve of neutrale kijk op de webcam-modellenindustrie.

In het licht van deze bevindingen en om hun initiatieven voor empowerment en financiële onafhankelijkheid voort te zetten, maakt LiveJasmin gebruik van de International Cam Model Day om haar Top Model Academy te lanceren. Dit gepersonaliseerde mentorschapsprogramma biedt gegarandeerde inkomsten en begeleidt de modellen die lid worden van het platform om hun inkomen verder te maximaliseren.

Iedereen uit de VS, Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, Australië en Canada die zich tussen 12 en 18 juni als model aanmeldt op LiveJasmin en voldoet aan de vereisten op basis van de voorwaarden, profiteert van een:

Gegarandeerd inkomen voor 3 termijnen (van elk 2 weken), samen goed voor meer dan $ 6000 per maand en minstens $ 9000 in 6 weken.

per maand en minstens in 6 weken. Nog een kans om hun verdiensten te verdubbelen met een welkomstbonus van 100%.

Dit unieke aanbod is bedoeld om het begin van traject van een model op het platform te ondersteunen en is nog maar het allereerste begin.

"Met een constante focus om van het platform een inclusieve, veilige, leuke en lonende ruimte te maken, willen wij webcam-modellen helpen om hun volledige potentieel te bereiken. Onze vele miljonairs zijn daar het bewijs van , " zei Zsolt Theiss-Balazs, Chief Product Officer, LiveJasmin. -

"Dankzij webcammen verdien ik nu meer dan ik ooit in mijn leven had gedacht!" - LiveJasmin model ElizaBurset

Klaar om je reis te beginnen? Voor meer informatie over LiveJasmin en International Cam Model Day, bezoek www.cammodelday.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436950/Infographic_ICMD_2024_English_copy.jpg