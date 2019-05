Une nouvelle étude mondiale fournie par Axway révèle que les responsables informatiques s'efforcent d'intégrer des technologies qui contrôlent le flux de données commerciales

Une étude réalisée pour Axwaypar un cabinet indépendant, montre pourquoi et comment les entreprises internationales adoptent les plateformes d'intégration hybrides pour innover plus rapidement.

PHOENIX, 27 mai 2019 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude mondiale menée auprès de 550 décideurs informatiques par le cabinet de recherche Vanson Bourne, met en exergue un changement dans la manière dont le département informatique offre des nouveaux services d'intégration pour épauler les entreprises, en quête permanente d'innovation. 86 % des personnes interrogées affirment que l'informatique ne devrait pas seulement s'intégrer dans d'autres départements, mais qu'elle devrait aussi permettre à d'autres services de s'intégrer par eux-mêmes. L'enquête révèle que la sécurité - ainsi que la complexité, les volumes et le manque d'expérience en termes d'intégrations réussies - arrivent en tête de la liste des nombreux défis auxquels est confrontée l'informatique avec les solutions d'intégration.

« Nous avons commandé cette étude afin de savoir de quelle façon et avec quelles solutions les responsables informatiques s'efforcent de répondre aux exigences commerciales de la transformation numérique et de la modernisation de l'informatique », a déclaré Vince Padua, Directeur de la Technologie et de l'Innovation chez Axway. « Les résultats montrent où en sont les entreprises mondiales dans leur processus d'implémentation d'une plate-forme d'intégration hybride qui doit à la fois répondre aux enjeux stratégiques à long terme et aux besoins tactiques d'aujourd'hui. »

L'étude montre que les entreprises qui disposent d'une plate-forme d'intégration hybride peuvent prendre en charge un plus grand nombre d'intégrations cruciales et sont trois fois plus susceptibles de réaliser une intégration entièrement efficace que les autres. Elle souligne aussi que le facteur numéro un qui incite à l'adoption des plateformes d'intégration hybrides est le besoin d'innover de façon plus rapide et plus agile, pour suivre le rythme des startups.

À propos d'Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) donne à ses clients les moyens d'être compétitifs et de prospérer sur des marchés dynamiques en utilisant des solutions d'intégration hybrides pour établir de meilleures connexions entre les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes numériques. AMPLIFY™, la plate-forme d'intégration hybride d'Axway, permet aux décideurs IT, , aux informaticiens, aux développeurs et aux partenaires d'accélérer la transformation digitale de leur entreprise, de créer de nouvelles expériences client et de libérer tout le potentiel des données, pour innover en termes de services au sein de l'écosystème.

Forte de l'expertise historique d'Axway sur les marchés de la gestion des transferts de fichiers (MFT) et de l'intégration B2B, la plate-forme d'intégration hybride AMPLIFY™ associe les modèles traditionnels aux API pour accroître la valeur ajoutée des données. AMPLIFY™ accélère l'utilisation et le déploiement des intégrations vers de nouveaux publics pour permettre la transformation digitale.

De l'idée à l'exécution, l'expertise d'Axway en matière de gestion des API, de transfert de fichiers et d'intégration B2B a déjà permis de résoudre les problèmes de données les plus complexes pour plus de 11 000 entreprises dans 100 pays.

Axway emploie 1 800 personnes dans 18 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur axway.com.

À propos de Vanson Bourne

Vanson Bourne est un expert indépendant des études de marché pour le secteur technologique. La réputation que le cabinet a acquise dans l'analyse étayée et crédible, fondée sur la recherche, repose sur des principes de recherche rigoureux et sa capacité à solliciter l'opinion de décideurs chevronnés dans toutes les fonctions techniques et commerciales, tous secteurs d'activité confondus et sur tous les grands marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vansonbourne.com.

