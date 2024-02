Une nouvelle étude redéfinit la chirurgie reconstructive

Le substitut dermique innovant MatriDerm® de MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG transforme la reconstruction des tissus mous, offrant des avantages économiques et médicaux par rapport à la pratique clinique actuelle

BILLERBECK, Allemagne, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- Une étude dirigée par le professeur Dragu, professeur et chef du service de chirurgie plastique au centre médical universitaire de Dresde, en Allemagne, a démontré l'efficacité de MatriDerm®, un substitut dermique fabriqué par MedSkin Solutions Dr Suwelack, AG. La nouvelle publication, qui marque une avancée significative dans le domaine de la chirurgie reconstructive, souligne le rôle de MatriDerm® dans la réduction du temps passé en salle d'opération, dans l'évitement de la chirurgie par lambeau dans 80 % des cas et dans l'élimination des morbidités du site donneur associées aux procédures traditionnelles par lambeau.

Jason Gugliuzza, vice-président et responsable de la division Medcare, explique : "MatriDerm® a été conçu pour soutenir le processus naturel de guérison du corps, en fournissant un échafaudage pour la croissance cellulaire et la régénération de la peau. Cela permet non seulement d'accélérer la guérison, mais aussi de réduire considérablement la nécessité d'interventions chirurgicales plus invasives et plus coûteuses. Cette étude est vraiment importante car elle a non seulement un impact sur la pratique clinique, mais elle souligne également les avantages économiques de MatriDerm®".

Valeur économique et médicale de MatriDerm®

Les implications économiques de l'application de MatriDerm® sont profondes. En réduisant le temps passé au bloc opératoire et la nécessité de pratiquer des interventions chirurgicales par lambeaux, les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent allouer leurs ressources de manière plus efficace, ce qui se traduit en fin de compte par des économies et une amélioration des résultats pour les patients. En outre, les patients bénéficient d'une réduction du risque de complications typiques de la chirurgie des lambeaux et donc d'un retour plus rapide à leur vie quotidienne, ce qui souligne la valeur de MatriDerm® dans les soins aux patients.

Éviter la chirurgie du lambeau et les défauts du site donneur

Le professeur Dragu, auteur du manuscrit, a déclaré : "La chirurgie des lambeaux, bien qu'efficace, s'accompagne de son propre lot de défis, notamment la morbidité du site donneur, des temps de récupération prolongés et la nécessité de ressources humaines importantes. La capacité de MatriDerm® à éviter une chirurgie complexe par lambeau dans la plupart des cas de ce groupe de patients morbides spécifiques publiés représente un changement majeur dans les paradigmes de traitement actuels. Cela offre aux patients un résultat moins invasif mais comparable et une reconstruction réussie".

Diana Ferro, PDG de Medskin Solutions Dr Suwelack a ajouté : "MatriDerm® n'est pas un simple substitut dermique; c'est une solution qui répond aux défis multiples de la reconstruction des tissus mous. Ses avantages économiques et médicaux correspondent à notre engagement d'améliorer les résultats pour les patients tout en soutenant les systèmes de santé dans le monde entier".

A propos de MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

MedSkin Solutions Dr Suwelack, AG, est à la pointe de la médecine régénérative et se consacre au développement de solutions innovantes qui améliorent les soins et les résultats pour les patients. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, MedSkin Solutions Dr Suwelack, AG s'engage à faire progresser les soins de santé par le biais de la science et de l'innovation.

