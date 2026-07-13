Une analyse comparative des comptes rendus suédois, suisses et internationaux sur le procès de Stockholm, publiée par Media Impact sur info.lundinsudanlegalcase.com

GENÈVE, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Media Impact SA, société spécialisée dans les relations presse basée à Genève, a publié aujourd'hui une étude comparative d'analyse médiatique retraçant l'évolution de la couverture médiatique du procès de Ian Lundin et Alexandre Schneiter à Stockholm, depuis l'ouverture des audiences le 5 septembre 2023 jusqu'à leur clôture le 28 mai 2026. L'étude est désormais disponible à l'adresse suivante: info.lundinsudanlegalcase.com.

Cette analyse évalue 41 articles accessibles provenant de 16 médias suédois, suisses et internationaux, couvrant quatre phases distinctes de la procédure, à l'aide d'une échelle de cadrage allant de −2 (fortement accusatoire) à +2 (favorable à la défense). Ces scores mesurent l'orientation éditoriale, et non la vérité juridique ; l'étude ne tire expressément aucune conclusion quant à la culpabilité, à l'innocence ou à un jugement probable à partir du traitement médiatique.

Sa principale conclusion porte sur un écart croissant entre deux types de couverture. Parmi l'ensemble des articles évalués, le cadrage est passé d'une approche dominée par les accusations en 2023 (moyenne de −0,67) à une plus grande complexité des éléments de preuve en 2024 (0,00), un revirement temporaire défavorable en 2025 sur fond d'allégations d'intimidation de témoins (−0,63), puis une pluralisation de plus en plus e des récits en 2026 (+0,36) — pour finir globalement proche de la neutralité (+0,07). Le petit groupe de journalistes qui a assisté en personne aux audiences de Stockholm pendant de longues périodes a toutefois conclu que les débats penchaient clairement en faveur de la défense (+0,50), s'étant écarté de la ligne générale de la presse dès 2024.

« Les audiences et les pages des journaux ne rendaient pas toujours compte du même procès », conclut l'étude. Il soutient que les lecteurs qui suivaient l'affaire de manière sporadique ont découvert un récit marqué par les étapes clés de l'accusation et les allégations d'intimidation, tandis que les observateurs assidus ont suivi une procédure au cours de laquelle les éléments de preuve ont été méthodiquement contestés.

L'étude indique clairement ses limites. Il s'agit d'une analyse comparative des articles accessibles au public — et non d'une publication universitaire, d'une évaluation judiciaire ou d'un substitut aux sources originales, que le présent document encourage les lecteurs à consulter directement. Tout reportage qu'il qualifie de tendant vers une conclusion particulière est considéré comme une analyse journalistique, et non comme une conclusion judiciaire. Aucun verdict n'a été rendu : Le tribunal de district de Stockholm devrait rendre son jugement en décembre 2026, et les deux accusés contestent les faits qui leur sont reprochés.

« Nous avons rassemblé l'ensemble des informations publiques en un seul endroit et les avons évaluées en toute transparence, chaque article étant daté et accompagné d'un lien », a déclaré Rohan Sant, PDG de Media Impact SA. « Les lecteurs peuvent vérifier notre interprétation à la lumière des sources originales et tirer leurs propres conclusions. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir si la couverture médiatique était juste ou non, mais le fait que les journalistes qui ont assisté aux audiences mois après mois en sont venus à avoir une lecture différente de l'affaire de celle des journalistes qui couvraient l'affaire à distance. Cette divergence mérite qu'on s'y attarde. »

L'analyse complète, la méthodologie et la notation article par article sont disponibles à l'adresse suivante: info.lundinsudanlegalcase.com.

À propos de Media Impact

Media Impact SA est une agence de relations presse et de communication basée à Genève, en Suisse, qui conseille les organisations en matière de relations presse, de stratégie médiatique et de communication publique.

Media Impact SA a réalisé cette analyse dans le cadre d'une mission de communication liée à la défense dans le cadre de la procédure judiciaire de Stockholm. La méthodologie complète de l'étude, l'échelle de notation et les sources pour chaque article sont publiées afin que les lecteurs puissent évaluer eux-mêmes la manière dont les informations sont présentées.

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