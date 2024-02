Universal Robots annonce une forte croissance pour la fin d'année 2023

ODENSE, Danemark, 3 février 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots , la société danoise de robots collaboratifs (cobots), a annoncé un chiffre d'affaires de 103 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 21 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Ce trimestre constitue le plus important trimestre en termes de revenus de la société à ce jour. Le chiffre d'affaires annuel de 2023 s'élève à 304 millions de dollars, soit une baisse de 7 % par rapport à 2022.

Le président de la société, Kim Povlsen, a déclaré : « L'année 2023 a été caractérisée par un environnement économique et commercial difficile pour bon nombre de nos principaux clients, avec un ralentissement de l'activité industrielle mondiale au cours du premier semestre. Néanmoins, nous avons enregistré une croissance dans nos comptes cibles et nos segments clés, y compris la palettisation, ainsi que dans notre canal OEM stratégiquement important. Nous avons terminé l'année en force et entamons 2024 avec une base solide pour poursuivre notre croissance. »

Les cobots les plus récents contribuent à la croissance

En 2023, Universal Robots a enregistré une forte demande pour le premier de ses cobots à charge utile élevée, l'UR20, en particulier pour les applications de palettisation et de soudage. En novembre, la société a lancé le deuxième modèle de la nouvelle série de cobots, l'UR30, qui offrira de nouvelles possibilités d'automatisation à ses clients. Ensemble, l'UR20 et l'UR30 ont représenté 30 % du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

« Nous avons accéléré la mise sur le marché d'innovations percutantes », a déclaré M. Povlsen. « Nous expédions déjà des UR30 et avons augmenté la production au quatrième trimestre à plus de 1 200 unités pour répondre à la demande soutenue pour l'UR20. En fin de compte, notre succès dépend de notre force en tant que plateforme. C'est l'excellence et la facilité d'utilisation de nos logiciels, en plus de l'innovation de notre matériel, qui créeront de la valeur pour nos partenaires et nos clients finaux. »

