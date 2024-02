Universal Robots rapporteert een sterk uiteinde van 2023

ODENSE, Denemarken, 3 februari 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, de Deense fabrikant van collaboratieve robots (cobots) heeft in het vierde kwartaal een omzet van USD 103 miljoen gerapporteerd. Dit komt neer op een stijging van 21% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Dit kwartaal was het kwartaal met de hoogste omzet voor het bedrijf. De jaaromzet in 2023 bedroeg USD 304 miljoen, hetgeen neerkomt op een daling van 7% ten opzichte van 2022.

De president van het bedrijf, Kim Povlsen, zegt hierover: "In 2023 werden veel van onze belangrijkste klanten geconfronteerd door een zwaar economisch en zakelijk klimaat. In de eerste helft van het jaar was sprake van een aanzienlijke vertraging in de wereldwijde industriële activiteit. Desalniettemin zagen we groei in onze focusaccounts en belangrijke segmenten, waaronder palletiseren, en in ons strategisch belangrijke OEM-kanaal. We hebben het jaar sterk afgesloten en gaan 2024 in met een goede basis voor verdere groei."

Nieuwste cobots helpen de groei te bevorderen

In 2023 zag Universal Robots een sterke vraag naar de eerste van haar cobots met groot laadvermogen, de UR20, met name voor palletiseer- en lastoepassingen. In november werd de UR30, het tweede model in de nieuwe serie cobots, gelanceerd. Deze cobot biedt klanten nieuwe mogelijkheden om processen te automatiseren. Samen waren de UR20 en UR30 goed voor 30% van de omzet in het vierde kwartaal.

"We hebben het momentum in de levering van impactvolle innovatie aan de markt versterkt," aldus Povlsen. "De leveringen van de UR30 zijn al van start gegaan en we hebben de productie van de UR20 in het vierde kwartaal opgevoerd naar meer dan 1200 eenheden om te kunnen voldoen aan de aanhoudende vraag. Maar uiteindelijk is ons succes afhankelijk van onze kracht als platform. Naast onze innovatie op hardwaregebied zijn het onze voortdurende topprestaties op het gebied van software en gebruiksgemak die waarde creëren voor onze partners en eindgebruikers."

