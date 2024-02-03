Universal Robots 2023'ün güçlü bir şekilde sona erdiğini bildirdi

ODENSE, Danimarka, 3 Şubat 2024 /PRNewswire/ - Universal Robots, Danimarkalı işbirlikçi robot (cobot) şirketi 2022 yılının 4. çeyreğinde %21 artışla 103 milyon ABD doları gelir elde ettiğini açıkladı. Bu çeyrek, şirketin bugüne kadarki en büyük gelir çeyreği olurken, 2023 yıllık geliri, 2022'ye göre %7 düşüşle 304 milyon ABD doları oldu.

Şirketin Başkanı Kim Povlsen şunları söyledi: "2023, temel müşterilerimizin çoğu için zorlu bir ekonomik ve ticari ortamla karakterize edildi ve küresel endüstriyel faaliyetler yılın ilk yarısında yavaşladı. Bununla birlikte, paletleme de dahil olmak üzere odak hesaplarımızda ve ana segmentlerimizde ve stratejik açıdan önemli OEM kanalımızda büyüme gördük. Yılı güçlü bir şekilde kapattık ve 2024'e daha fazla büyüme için harika bir temelle girdik."

Büyümenin desteklenmesine yardımcı olan en yeni cobot'lar

2023 yılında Universal Robots, ağır taşıma kapasiteli cobot'larından ilki olan UR20'ye, özellikle paletleme ve kaynak uygulamalarına yönelik yoğun talep gördü. Kasım ayında, müşterilerine yeni otomasyon olanakları sunacak olan yeni cobot serisinin ikinci modeli UR30'u piyasaya sürdü. UR20 ve UR30 birlikte 4. çeyrek gelirinin %30'unu temsil ediyordu.

Povlsen, "Pazara etkileyici yenilikler sunma konusunda ivmeyi artırdık" dedi. "Halihazırda UR30'ları gönderiyoruz ve UR20'ye yönelik sürekli talebi karşılamak için üretimi dördüncü çeyrekte 1.200 adedin üzerine çıkardık. Nihayetinde başarımız platform olarak gücümüze bağlı. Ortaklarımız ve son müşterilerimiz için değer yaratan şey, donanım yeniliğimizin yanı sıra devam eden yazılım mükemmelliğimiz ve kullanım kolaylığımız olacaktır."

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Universal Robots Hakkında Universal Robots, çok çeşitli endüstrilerde ve eğitimde kullanılan işbirlikçi robotların (cobot'lar) lider sağlayıcısıdır. 2005 yılında kurulan ve merkezi Danimarka'nın Odense kentinde bulunan Universal Robots, insanların robotlar gibi değil, robotlarla çalıştığı bir dünya yaratmayı hedefliyor. Misyonu basit: Herkes için otomasyon. Her yerde.

2008'de dünyanın ticari olarak uygulanabilir ilk cobot'unu tanıttığından bu yana Universal Robots, çeşitli erişim ve taşıma yüklerini yansıtan bir ürün portföyü geliştirdi ve dünya çapında 75.000'den fazla cobot sattı. Şirketin cobot teknolojisi etrafında inovasyon, müşteriler için seçenek ve her uygulamaya uygun çok çeşitli bileşenler, kitler ve çözümler yaratan kapsamlı bir ekosistem gelişti.

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