UroMems lève 60 millions de dollars auprès du fonds Ajax Health Fund I, basé aux États-Unis

Cette nouvelle levée permettra de continuer à financer les essais cliniques décisifs et la préparation du lancement commercial du système UroActive®️, le premier implant intelligent et automatisé destiné au traitement de l'incontinence urinaire d'effort

GRENOBLE, France et MINNEAPOLIS, Minn. , 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- UroMems, une entreprise internationale spécialisée dans le développement de technologies mécatroniques implantables innovantes destinées au traitement de l'incontinence urinaire d'effort (IUE) a annoncé aujourd'hui avoir levé 60 millions de dollars dans le cadre d'un investissement stratégique, ce qui représente le plus important financement jamais réalisé par l'entreprise à ce jour. La société d'investissement américaine Ajax Health Fund I, spécialisée dans les technologies médicales,1 a financé l'intégralité de cette levée de fonds, dont les capitaux serviront à soutenir la poursuite des essais cliniques pivots à grande échelle de l'implant UroActive®️ aux États-Unis et en France. Les données ainsi obtenues serviront de base à la soumission de dossiers réglementaires dans plusieurs pays. UroActive est le premier sphincter urinaire artificiel intelligent et automatisé destiné au traitement de l'IUE.

« Nous sommes ravis de participer à cette levée de fonds décisive pour UroMems et de mettre en œuvre notre approche éprouvée, qui consiste à nouer des partenariats avec des leaders potentiels du secteur afin de créer et de développer des entreprises innovantes dans le domaine des technologies médicales », a déclaré David Beylik, associé chez Ajax Health. « En associant notre expérience du secteur et nos ressources financières à celles de l'équipe d'UroMems, nous sommes convaincus que l'implant intelligent UroActive a le potentiel de devenir la référence en matière de traitement de l'incontinence urinaire d'effort. »

Les fonds levés aideront UroMems à mener à bien son essai clinique SOPHIA2, actuellement en cours, portant sur l'implant intelligent UroActive dans 21 centres cliniques aux États-Unis et en France, en vue de la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe.

Ce nouvel investissement s'inscrit dans la continuité d'une levée de fonds de série C de 47 millions de dollars finalisée en juin 2024, menée par Crédit Mutuel Innovation avec la participation du Conseil européen de l'innovation et des investisseurs existants Wellington Partners, Bpifrance, Supernova Invest, Hil-Invent, b-to-v Partners et Financière Arbevel.

« En tant qu'investisseurs existants, nous sommes ravis d'accueillir Ajax Health dans le cadre de cette levée de fonds », a déclaré Philippe Boucheron, directeur adjoint des investissements dans les sciences de la vie chez Bpifrance. « Au vu des résultats très encourageants des premières études cliniques et de l'intérêt sans précédent manifesté par les médecins, nous avons toujours su que le système UroActive a le potentiel considérable d'améliorer la vie des patients et de révolutionner le marché. »

« Ajax Health apporte une expérience opérationnelle supplémentaire au moment où UroActive entre dans une nouvelle phase, et nous sommes impatients de collaborer tout au long du processus d'autorisation et de commercialisation », a déclaré Johannes Fischer, associé chez Wellington Partners.

UroActive est le premier implant actif intelligent destiné au traitement de l'incontinence urinaire d'effort. Il fonctionne grâce à un système myoélectromécanique (MEMS). Ce système innovant qui se place autour de l'urètre est contrôlé en fonction de l'activité du patient, sans nécessiter de manipulation manuelle, dans le but d'offrir aux patients une facilité d'utilisation et une meilleure qualité de vie comparé aux solutions actuelles. UroMems a franchi avec succès des étapes décisives en matière de recherche et développement, de résultats cliniques et de développement de l'entreprise.

« Le soutien d'Ajax Health Fund I renforce notre position à l'approche des étapes décisives que sont le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché (PMA) auprès de la FDA et la commercialisation, et nous sommes reconnaissants de leur investissement, de leur partenariat et de leur confiance dans le fait qu'UroActive va révolutionner le traitement des patients souffrant d'incontinence urinaire à l'effort », a déclaré Hamid Lamraoui, cofondateur et directeur général d'UroMems. « Je suis convaincu qu'UroActive va révolutionner le traitement des patients atteints d'incontinence urinaire d'effort, et nous avons désormais fait un pas de plus vers la concrétisation de notre vision commune : répondre à ce besoin important non satisfait des patients et des médecins qui recherchent désespérément une meilleure option thérapeutique contre l'incontinence urinaire d'effort. »

David Beylik et le Dr Jeremy Durack rejoignent le conseil d'administration d'UroMems, apportant chacun une expertise stratégique considérable à l'entreprise. Outre son rôle d'associé chez Ajax Health, M. Beylik a occupé le poste de directeur des opérations et fondateur de Maverix Medical, la plateforme d'Ajax. Avant de rejoindre Ajax, il était collaborateur chez Latham & Watkins LLP et assistant juridique de John Roberts, président de la Cour suprême des États-Unis. Le Dr Durack est à la fois Le Dr Durack est radiologue interventionnel en exercice ; il est à la fois associé et vice-président senior chargé des affaires médicales chez Ajax Health. Avant de rejoindre Ajax, il a occupé le poste de vice-président du service de radiologie au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, où sa pratique clinique et ses travaux de recherche portaient principalement sur les interventions urologiques mini-invasives.

L'IUE, ou fuite urinaire involontaire, touche environ 40 millions d'Américains et 90 millions d'Européens. L'IUE a des répercussions importantes sur la qualité de vie, car elle peut être invalidante et elle est souvent source de dépression, d'une faible estime de soi et d'une stigmatisation sociale.

À propos d'UroActive

La plateforme technologique UroMems est protégée par plus de 200 brevets délivrés et a été conçue pour surmonter les limites des solutions actuelles en optimisant la sécurité et l'efficacité, l'expérience des patients et la commodité pour les chirurgiens. UroActive est le premier sphincter urinaire artificiel (SUA) électronique implantable actif, mis au point pour compenser l'insuffisance sphinctérienne chez les patients hommes et femmes souffrant d'IUE. UroActive n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation par la FDA est n'est pas disponible à la vente aux États-Unis et au sein de l'UE. Pour en savoir plus, consultez www.uromems.com.

À propos d'Ajax Health

Ajax Health est une société de private equity basée aux États-Unis et spécialisée dans le secteur des dispositifs médicaux. Ajax est spécialisée dans la mise en place de partenariats à grande échelle avec des entreprises de technologie médicale en phase commerciale, afin de stimuler l'innovation et d'améliorer les résultats pour les patients.

1 Ajax Health Fund I est un fonds financé par ICONIQ et dont la gestion est assurée par Ajax Health, une société d'investissement américaine spécialisée dans les technologies médicales.

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