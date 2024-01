Vantage renouvelle son offre de produits sur indices pour 2024, qui devient ainsi l'une des plus compétitives du secteur

Vantage permet à ses clients d'amplifier leur potentiel de trading grâce à un effet de levier élevé, ce qui leur permet de contrôler des positions plus importantes avec un investissement en capital plus faible.

Des spreads plus restreints :

grâce à une structure de prix compétitive et transparente, Vantage permet aux traders particuliers de bénéficier de spreads parmi les plus bas du marché, réduisant potentiellement leurs coûts de trading jusqu'à 15 %. De plus, Vantage propose des remises exceptionnellement compétitives pour les courtiers introducteurs.