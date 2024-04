Vantage Markets lance « The Vantage Markets Podcast » sur Spotify, une toute nouvelle façon d'en savoir plus sur le trading en déplacement

PORT VILA, Vanuatu, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou Vantage) est fier de présenter The Vantage Markets Podcast , la dernière extension de la Vantage Academy , conçue pour soutenir les traders de niveau débutant à expert.

Maintenant disponible sur Spotify, ce podcast est animé par l'analyste du marché mondial de Vantage Markets, Jamie Dutta, et propose des épisodes pratiques de 10 à 15 minutes mis à jour chaque mois.

Les auditeurs peuvent s'attendre à ce que Dutta explore un large éventail de sujets pertinents, notamment l'économie circulaire, le rôle de l'IA dans l'avenir, le rallye du père Noël, les actifs refuges et plus encore. Chaque épisode vise à fournir aux traders des connaissances précieuses et des informations exploitables pour tirer parti de leurs activités de trading. Les traders sont invités à s'abonner à « The Vantage Markets Podcast » pour rester au fait des informations exclusives et de l'analyse d'experts.

« Alors que les traders naviguent dans les marchés financiers dynamiques, l'accès à des ressources opportunes et perspicaces est essentiel, a déclaré Geraldine Goh, directrice du marketing chez Vantage Markets. Avec "The Vantage Markets Podcast", nous nous sommes efforcés de rendre les sujets complexes accessibles, en fournissant aux traders des explications claires et concises pour naviguer dans les complexités du trading. »

« The Vantage Markets Podcast » est la dernière extension de Vantage Academy, la plateforme de ressources essentielles de Vantage, qui propose des articles éducatifs évolutifs, des mises à jour et des analyses de marché, de la terminologie, des webinaires, des livres électroniques et des cours de trading pour débutants.

Suivez « The Vantage Markets Podcast » sur Spotify ici , et explorez la gamme complète des ressources éducatives disponibles sur la Vantage Academy ici .

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de produits de contrats de différence (CFD) sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile de trading primée et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

https://www.vantagemarkets.com/