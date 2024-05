Vantage Markets célèbre la fête des Mères avec Cristina Gutiérrez, pilote de l'équipe NEOM McLaren Extreme E

PORT-VILA, Vanuatu, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage »), l'un des principaux courtiers multiactifs, est fier de célébrer la fête des Mères aux côtés de Cristina Gutiérrez, pilote de l'équipe NEOM McLaren Extreme E. Cet événement spécial est l'occasion non seulement de célébrer le lien profond qui unit les mères et leurs enfants, mais également le soutien familial indéfectible et les solides valeurs familiales qui ont été la pierre angulaire de l'illustre carrière de Cristina.

Vantage Markets Celebrates Mother's Day with NEOM McLaren Extreme E Driver, Cristina Gutiérrez

Dans un entretien exclusif avec Vantage, Cristina attribue son parcours de championne aux valeurs inculquées par sa mère. « La persévérance, la loyauté et l'importance de la famille », a-t-elle déclaré, en réfléchissant aux principes fondamentaux qui ont guidé son succès tant sur les circuits qu'en dehors.

Se remémorant de précieux souvenirs avec sa mère, Cristina partage un moment émouvant de sa première expérience du Rallye Dakar en 2017. « Le souvenir le plus intense a été celui de mon premier Dakar en 2017, a-t-elle partagé. Ma mère m'a accompagnée à Dakar, et le fait de le terminer a été très excitant pour moi, mais aussi pour toute ma famille, et en particulier pour elle. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, car nous l'avons partagé tous ensemble. »

Malgré ses succès remarquables dans le domaine du sport automobile, Cristina Gutiérrez continue de porter dans son cœur les conseils et la sagesse de sa mère. « J'espère qu'elle me rappellera toujours d'où je viens, mes débuts, et j'espère être toujours reconnaissante pour les choses qui m'arrivent », a déclaré Cristina.

En cette fête des Mères, Vantage souhaite adresser ses vœux les plus chaleureux à toutes les mères et à leurs familles. « Nous sommes honorés de célébrer la fête des Mères avec Cristina Gutiérrez, a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage. Son parcours témoigne du soutien indéfectible et des conseils prodigués par les mères du monde entier, et en tant que fils et filles, pères et mères nous-mêmes, nous sommes fiers de partager cette célébration avec elle. »

Cette célébration fait suite à la récente campagne de Vantage Markets avec Cristina Gutiérrez à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, lors de laquelle ils se sont fait l'écho de son message d'émancipation et d'inclusion. Vantage continue de promouvoir la diversité et l'inclusion et est fier de soutenir Cristina et les mères du monde entier.

