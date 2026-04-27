VARON fournit un concentrateur d'oxygène portable ultra moderne pour répondre à une demande croissante en Europe

LONDRES, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Les maladies respiratoires continuent d'exercer une pression croissante sur les systèmes de santé en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Le concentrateur d'oxygène VARON relève ce défi croissant en fournissant des solutions modernes de soins respiratoires pour les patients nécessitant une oxygénothérapie fiable à domicile et à l'extérieur.

L'augmentation des cas de BPCO, d'affections pulmonaires chroniques et de difficultés respiratoires post-virales stimule la demande d'oxygénothérapie, qui peut contribuer aux soins à domicile et à la mobilité quotidienne.

Un besoin croissant pour une oxygénothérapie moderne en Europe

De nombreux patients nécessitant une assistance respiratoire à long terme dépendent de l'oxygénothérapie pour maintenir des niveaux d'oxygène stables. Traditionnellement, le traitement repose sur des bouteilles d'oxygène ou des systèmes fixes, ce qui peut limiter les mouvements et l'indépendance.

Aujourd'hui, les prestataires de soins de santé et les patients se tournent de plus en plus vers la machine à oxygène, une catégorie d'appareils qui fournissent de l'oxygène médical de manière plus flexible et plus facile d'utilisation. Cette évolution s'inscrit dans le mouvement plus large en Europe en faveur des soins à domicile et de l'indépendance des patients.

Fonctionnement d'un concentrateur d'oxygène portable

Un concentrateur d'oxygène portable est un appareil respiratoire qui aspire l'air ambiant, élimine l'azote et donne de l'oxygène concentré à l'utilisateur. Ce processus permet aux patients de bénéficier d'une alimentation continue en oxygène sans avoir à utiliser des réservoirs lourds ou à les remplir fréquemment.

Ces appareils sont de plus en plus utilisés par les patients souffrant d'affections respiratoires chroniques qui ont besoin d'une alimentation en oxygène tout au long de la journée.

Concentrateur d'oxygène portable VP-2 de VARON

Le concentrateur d'oxygène portable VP-2 de VARON est conçu pour répondre à ces besoins croissants en matière de soins de santé, en mettant l'accent sur la mobilité et la stabilité.

Principales caractéristiques :

Débit d'impulsion réglable (1-5L)

Concentration d'oxygène de 93% ± 3%

Modes d'administration de l'oxygène contrôlés par la respiration et à fréquence fixe

Format léger : 2,2 kg (4,85 lb)

Système de transport de type sac à dos pour une utilisation flexible

Les options de batterie permettent des durées d'utilisation plus longues, ce qui rend l'appareil adapté aux courts trajets, aux activités quotidiennes et aux périodes prolongées loin de la maison.

L'Europe s'oriente vers des solutions respiratoires portables

Dans toute l'Europe, les systèmes de santé se concentrent de plus en plus sur les soins respiratoires portables et à domicile. La préférence des patients pour l'indépendance, le confort et l'amélioration de la qualité de vie est à l'origine de cette tendance.

Au fur et à mesure que la demande augmente, la catégorie des concentrateurs d'oxygène portables devient un élément essentiel du traitement respiratoire moderne, offrant une alternative pratique aux systèmes d'oxygène traditionnels.

En mettant l'accent sur la portabilité, la fiabilité et la facilité d'utilisation, VARON continue d'innover dans la technologie de l'oxygénothérapie pour les utilisateurs à travers l'Europe.

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Concentrateurs d'oxygène VARON

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