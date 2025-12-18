VARON rend l'oxygénothérapie accessible aux familles européennes pour les fêtes de fin d'année

BERLIN, le 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les fêtes de fin d'année sont synonymes de famille, de convivialité et de bien-être, mais les conditions hivernales peuvent parfois aussi rendre la respiration moins aisée pour de nombreuses personnes âgées et de nombreux adultes. Le froid, la sécheresse de l'air à l'intérieur et les maladies saisonnières affectent souvent le confort respiratoire général, d'où l'intérêt croissant pour des solutions d'oxygène pratiques et abordables à usage quotidien.

Alors que le traitement médical reste essentiel pour les maladies chroniques telles que la BPCO ou l'asthme, les concentrateurs d'oxygène portables et à domicile tels que ceux fabriqués par VARON, jouent un rôle important dans l'amélioration du confort respiratoire quotidien et du bien-être général.

La gamme de solutions d'oxygène de VARON comprend le concentrateur d' oxygène à domicile Serene 5 , qui fournit une solution d'oxygène de qualité médicale avec des commandes faciles à lire et un design adapté à la mobilité. Pour les personnes âgées qui ont besoin d'oxygène en déplacement, le concentrateur d'oxygène portable à débit continu VP-6 est léger, intuitif et permet une utilisation active, en plein air ou en voyage.

Pendant les fêtes de fin d'année, les personnes âgées sont confrontées à des problèmes de santé supplémentaires, notamment la fatigue due aux réunions de famille, les températures plus froides et l'exposition potentielle aux maladies saisonnières. Une oxygénothérapie fiable joue un rôle essentiel dans le bien-être des personnes âgées pendant cette période. Une oxygénothérapie appropriée peut contribuer à conserver l'énergie, à améliorer la qualité du sommeil et à réduire le risque de complications respiratoires, ce qui permet aux personnes âgées de participer en toute sécurité aux activités familiales et de profiter des fêtes de fin d'année avec plus de confort et d'indépendance.

Bien-être en vacances avec VARON dans toute l'Europe :

Varon Allemagne (10-25 décembre 2025)

15% de réduction sur tous les concentrateurs d'oxygène

Carte cadeau de 20 euros comprise dans l'achat

Varon France (10-25 décembre 2025)

15 % de réduction sur les concentrateurs d'oxygène portables VL Lightweight et VP

12 % de réduction sur les concentrateurs d'oxygène à domicile pour la série VH et Serene 5

Carte cadeau de 20 euros comprise dans l'achat

Ces initiatives visent à rendre l'oxygénothérapie essentielle plus accessible aux familles, tout en soulignant l'importance de la santé saisonnière. Il est conseillé aux personnes âgées et aux soignants d'envisager un accès rapide à ces dispositifs, qui peuvent prévenir les complications, réduire la fatigue et favoriser une meilleure qualité de vie pendant l'hiver.

« La mission de VARON est d'aider les personnes âgées à mener une vie plus saine et plus indépendante. Un apport fiable en oxygène n'est pas qu'un besoin médical, c'est un élément essentiel du bien-être quotidien. En cette période de fêtes, nous espérons que les familles européennes vont privilégier la santé respiratoire et veilleront à ce que leurs proches bénéficient du soutien dont ils ont besoin » , déclare le CEO de VARON

Pour plus d'informations sur les offres européennes de VARON, les initiatives de vacances et les appareils, consultez le site officiel de Varon.

Contact avec les médias :

Site internet :Courriel de VARON

:

en Allemagne : [email protected]

En France : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660036/5669195/varon_oxygen_concentrator_logo_Logo.jpg