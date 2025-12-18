VARON bringt Familien in ganz Europa in dieser Weihnachtszeit eine erschwingliche Sauerstofftherapie

BERLIN, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Weihnachtszeit ist eine Zeit für Familie, Wärme und Wohlbefinden – aber die winterlichen Bedingungen können für viele Senioren und Erwachsene auch das Atmen erschweren. Kaltes Wetter, trockene Raumluft und saisonale Erkrankungen beeinträchtigen oft das allgemeine Wohlbefinden der Atemwege, was das wachsende Interesse an praktischen, erschwinglichen Sauerstofflösungen für den täglichen Gebrauch unterstreicht.

Während medizinische Behandlungen für chronische Erkrankungen wie COPD oder Asthma nach wie vor unerlässlich sind, tragen stationäre und tragbare Sauerstoffkonzentratoren wie die von VARON dazu bei, den täglichen Atemkomfort und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Die VARON-Produktpalette mit Sauerstofflösungen umfasst den Serene 5 Sauerstoffkonzentrator für zu Hause , der medizinische Sauerstofflösungen mit leicht ablesbaren Bedienelementen und einem mobilitätsfreundlichen Design liefert. Für Senioren, die unterwegs Sauerstoff benötigen, ist der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-6 Continuous Flow leicht, intuitiv und ermöglicht eine aktive Nutzung im Freien oder auf Reisen.

Während der Feiertage stehen Senioren vor zusätzlichen gesundheitlichen Herausforderungen, darunter Müdigkeit durch Zusammenkünfte, kältere Temperaturen und die potenzielle Ansteckungsgefahr mit saisonalen Krankheiten. Eine zuverlässige Sauerstofftherapie spielt in dieser Zeit eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden von Senioren. Eine angemessene Sauerstoffversorgung kann dazu beitragen, die Energie aufrechtzuerhalten, die Schlafqualität zu verbessern und das Risiko von Atemwegskomplikationen zu verringern, sodass ältere Menschen sicher an Familienaktivitäten teilnehmen und die Feiertage mit mehr Komfort und Unabhängigkeit genießen können.

VARON Wellness für die Feiertage in ganz Europa:

Varon Deutschland (10. bis 25. Dezember 2025)

15% Rabatt auf alle Sauerstoffkonzentratoren

20 € Geschenkkarte beim Kauf inklusive

Varon Frankreich (10. bis 25. Dezember 2025)

15 % Rabatt auf VL Lightweight und VP tragbare Sauerstoffkonzentratoren

12 % Rabatt auf die VH-Serie und Serene 5 Sauerstoffkonzentratoren für zu Hause

20 € Geschenkkarte beim Kauf inklusive

Diese Initiativen sollen Familien den Zugang zu lebenswichtiger Sauerstofftherapie erleichtern und gleichzeitig die Bedeutung der saisonalen Gesundheit hervorheben. Senioren und Pflegekräfte werden ermutigt, den rechtzeitigen Zugang zu diesen Geräten in Betracht zu ziehen, die Komplikationen verhindern, Müdigkeit reduzieren und eine höhere Lebensqualität im Winter unterstützen können.

„Unsere Mission bei VARON ist es, Senioren zu einem gesünderen und unabhängigeren Leben zu verhelfen. Eine zuverlässige Sauerstoffversorgung ist nicht nur eine medizinische Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des täglichen Wohlbefindens. Wir hoffen, dass Familien in ganz Europa in dieser Weihnachtszeit der Gesundheit der Atemwege Priorität einräumen und sicherstellen, dass ihre Angehörigen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen." – CEO von VARON

